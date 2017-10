O sa intalnesti vreodata dragostea adevarata? Te obsedeaza gandul ca ai putea ramane singura? Gandeste-te mai intai unde gresesti tu si abia apoi vei fi relaxata si dispusa sa intri intr-o relatie serioasa.

Daca a trecut mult timp in care te-ai intalnit cu diversi barbati, dar nu ai ajuns sa ai o relatie serioasa, probabil ca te intrebi daca o sa intalnesti vreodata dragostea adevarata. In aceasta epoca in care intalnirile sunt aproape o moda, fiind si foarte usor de obtinut, cu toate aplicatiile de dating la indemana, e greu sa incepi si sa mentii o relatie monogama serioasa, in care sa locuiti impreuna si, poate, sa ajungeti la casatorie.

In loc sa te intrebi daca o sa intalnesti vreodata dragostea adevarata, mai bine te intrebi alte lucruri inainte. In felul acesta, scrie Elitedaily.com, poate vei afla unde gresesti de nu reusesti sa intri intr-o relatie serioasa.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Marjan Apostolovic, Shutterstock