Cand asculti aceasta piesa simti cum incepe sa vibreze tot corpul.

Muzica are o modalitate de a te transporta intr-un moment diferit - ascultarea unei melodii din copilarie, de exemplu, te face sa te intorci in timp, sa trezesti la viata amintiri vechi care sa iti dea impresia ca le-ai trait ieri.

Insa acum vei fi transportata mult mai departe in timp deoarece am gasit cea mai veche melodie din lume. Aceasta a capturat magia si minunea vietii din Orientul Mijlociu cu aproape 3500 de ani in urma.

Cantecul este un imn cult, cunoscut si sub numele de Imnul Hurrian al lui Nikkal si a fost descoperit pe un set de tablite de lut din vechiul oras sirian Ugarit, la inceputul anilor '50. Au fost gasit 29 de tablite, insa o singura tablita (textul H6) era intr-o stare de conservare suficienta pentru a putea fi citita si a permite reconstructia muzicala.

Nikkal a fost zeita acadiana a livezilor.

Versiunea din clipul de mai jos este interpretata de Michael Levy, un muzician si compozitor, care se concentreaza pe cercetarea si recrearea vechilor tehnici de a crea muzica.

"H6 este cel mai vechi fragment aproape complet al unei melodii reale descoperite pana acum in istorie." - a declarat Levy pentru Dailymail.

"Melodia de pe aceasta tablita este cel mai vechi exemplu cunoscut al unei bucati de muzica scrisa. Si 3400 de ani mai tarziu ea poate fi interpretata si cantata." - a mai spus artistul.

foto prima pagina: Ververidis Vasilis, Shutterstock