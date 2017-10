Specialistii de la Love Panky au documentat cateva trasaturi ce le atrag pe femei la barbati. Daca nu stii ce declaseaza declicul in capul tau, daca nu stii de ce te-ai indragostit de colegul tau de birou, e posibil ca el sa aiba toate calitatile barbatului perfect si tu sa nu le fi putut rezista. Pur si simplu!

Calitatile barbatului perfect:

Femeile sunt atrase de un corp tonifiat

Specialistii sustin ca natura le-a programat pe femei sa aleaga parteneri in forma fizica buna. Motivul este acela ca barbatii puternici ne fac sa ne simtim protejate.

Barbatii sarmanti ne cuceresc

Care sunt calitatile barbatului perfect? Sarmul este esential. Felul in care vorbeste un barbat. Felul in care se adreseaza femeilor. Daca stie ce si cand sa spuna. Felul in care un barbat te face sa te simti.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: conrado Shutterstock