Relatia pe care o avem cu mamele noastre ne slefuieste ca femei. Mama este primul model de feminitate si de iubire cu care luam contact in copilarie. Atunci cand relatia cu ea este disfunctionala, relatia cu noi insine dar si cu celelalte femei are de suferit.

foto interior si prima pagina: altanaka Shutterstock

Daca mama ta nu a fost foarte afectuoasa cu tine in copilarie si nu si-a manifestat afectiunea prin vorbe si gesturi, probabl ca fara sa vrei ai adoptat acest comportament. Ambele v-ati dori sa aveti o relatie mai apropiata insa nici una dintre voi nu stie cum sa faca asta. In loc sa existe armonie si bucurie, va apasati una celeilalte butoanele iar intalnirile voastre se sfarsesc de multe ori cu lacrimi sau regrete. Probabil ca iti spui ca nu vrei sa fii ca mama ta insa, in anumite privinte, esti la fel ca ea. Celelalte femei te dezamagesc tot timpul, la fel ca pe ea, iar in relatia ta cu partenerul, aduci multa energie masculina, vrei sa tii tot sub control si ai senzatia ca doar tu le faci pe toate pentru ca nu esti deloc sprijinita.

Lucrurile se pot insa schimba daca tu faci o schimbare in tine si una de perceptie. In "Cartea Spiritelor", Allan Kardec explica faptul ca inainte de intrupare, spiritul isi alege parintii pentru a invata anumite lectii de viata, de a sprijinit in demersurile sale sau a vindeca anumite rani. In momentul in care iti privesti mama ca pe un profesor prestios, statutul de victima si de starea de manie si de revolta dispar.

Compasiunea, intelegerea si acceptarea sunt alte instrumente utile. Conecteaza-te la compasiunea din inima ta si, atunci cand esti in acest spatiu, stai de vorba cu mama ta. Am facut acest lucru vara asta si am avut surpriza sa constat ca si mama mea a trecut prin exeperiente similare cu ale mele. Nu a stiut sa imi arate iubirea altfel decat avand grija sa nu imi lipseasca niciodata nimic pentru ca acesta a fost limbajul iubirii invatat de la mama ei. Atunci cand intelegi ca mama ta a facut tot ceea ce a putut si stiut mai bine sa te creasca si sa fii fericita, dinamica relatiei dintre voi se schimba.

Atunci cand ajungi sa iti accepti si sa iti iubesti mama, poti face acelasi lucru si fata de tine iar relatia cu celelalte femei se imbunatateste considerabil.