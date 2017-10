Dragostea este precum un drog, sunt momente in care te pune la pamant si sunt momente in care sentimentele care te incearca nu pot fi descrise in cuvinte, scrie elitedaily.com. Cand esti indragostita cu adevarat, sentimentele pe care le ai fata de iubitul tau te pot transforma! In bine!

foto interior si prima pagina: Kate Kultsevych, Shutterstock

Cu toate acestea, exista o linie foarte subtire intre pasiunea fata de o persoana si dragostea adevarata, ceea ce inseamna ca poti sa ai perioade in care sa crezi ca esti indragostita cu adevarat, dar acest lucru sa fie doar o stare de moment. Dragostea adevarata inseamna sa te simti ca si cum te-ai pierdut complet, sa nu te mai pui pe primul loc si sa te intereseze doar fericirea persoanei din fata ta.

Semne care iti arata ca esti indragostita cu adevarat

1. De fiecare data cand vezi un lucru frumos, care te incanta, te gandesti cat de fericit ar fi iubitul tau daca l-ar avea sau daca ar fi in locul tau.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro