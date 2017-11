O relatie romantica intre doi oameni nu se compara cu nicio alta legatura pe care o vei avea de-a lungul vietii. Poti avea mai multi prieteni si colegi, dar ar trebui sa ai o singura persoana cu adevarat speciala langa tine. Iar cu ea este esential sa ai o relatie sanatoasa de cuplu.

Poti vorbi cu partenerul tau orice-ti trece prin cap

Atunci cand ne indragostim tindem sa privim totul in roz si uneori ne scapa anumite semnale de alarma sau indicii care ne atentioneaza ca anumite lucruri nu sunt in regula. Asa ca daca vrei sa afli care sunt caracteristicile pe care le are orice relatie sanatoasa de cuplu ti le dezvaluim deindata.

Si fara sa-ti fie teama. Acesta este un mare semna ca relatia ta este sanatoasa si are sanse mari sa dureze. Putine lucruri sunt mai stresante si mai daunatoare emotional decat imposibilitatea de a comunica cu cel de langa tine.

Intr-o relatie sanatoasa de cuplu, partenerii nu se culca suparati unul pe altul

