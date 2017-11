Cea mai frumoasa poveste de Craciun.

Despre ce este Craciunul daca nu este despre iubirea adevarata (in toate formele ei)?

Cea mai frumosa reclama de Craciun vine de la Debenhams; brandul de pantofi isi schimba strategia in acest an pentru a se concentra pe o poveste emotionanta de dragoste dintre un tanar si o Cenusareasa din anul 1697, care inspira lumea intreaga.

Clipul, creat de J. Walter Thompson din Londra este o varianta moderna a povestii clasice si incepe cu o femeie frumoasa care sta in fata unui barbat in tren. Ochii lor se intalnesc si isi zambesc. Din pacate, inainte ca barbatul sa intre in discutie cu ea, femeia se ridica si pleaca - insa lasa in spate un pantof stralucitor, plin de paiete pe care tocmai ce il cumparase. In timp ce tanarul print mergea din usa in usa pentru a returna pantoful pierdut al Cenusaresei, cum acum suntem in era tehnologiei, tanarul nostru foloseste Twitter pentru a incerca sa dea de acea femeie. Din pacate, mass-media esueaza si, in ciuda faptului ca postarea lui a fost foarte populara, cei doi nu reusesc sa se intalneasca. Asta, pana cand soarta nu ii aduce unul in fata celuilalt, pe o strada inzapezita, cu sute de luminite aprinse de Craciun.

Va invit sa urmariti si voi clipul mai jos si sa va lasati prinsi de spiritul magic al Craciunului.

foto prima pagina: captura Youtube