Numeroase ganduri au fost transformate in litere... insa nimic nu se compara cu frumusetea complicata a poemului Desiderata de Max Ehrmann.

Poezia poate descrie ceva din interiorul tau, ceva ce nu stiai ca este acolo. Ele te pot transporta intr-o lume despre care nu stiai ca exista, desi nu stii de ce. Ele iti vor umple sufletul cu exact ceea ce iti lipsea.

foto interior si prima pagina: Masson Shutterstock

O poezie este mult mai mult decat rima si cuvinte insirate, este un instrument puternic care iti poate schimba intreaga viata. De fapt, poezia Desiderata a facut fix acest lucru pentru foarte multi oameni de la crearea sa in 1927.

Desiderata inseamna "Lucruri care sunt dorite", iar Ehrmann a spus ca a scris aceasta poezie pentru el axandu-se pe ceea ce avea nevoie sa auda de la cineva. Va invit sa o cititi si sa ii dati share daca simtiti ca poate ajuta si alte persoane:

Mergi cu calm prin zgomote si graba si aminteste-ti cata pace ar putea fi in liniste.

Fa tot posibilul sa te intelegi bine cu toata lumea, fara a te supune in vreun fel.

Spune adevarul incet si clar si asculta-i pe ceilalti chiar si pe cei plicticosi si pe ignoranti pentru ca au si ei povestea lor.

Evita persoanele zgomotoase si agresive, ele sunt insulte aduse spiritului. Daca te compari cu ceilalti poti deveni infumurat si amar; intotdeauna vor fi persoane mai bune si mai rele decat tine.

Bucura-te atat de realizarile cat si de planurile tale.

Bucura-te de implinirile tale, oricat de mici ar fi acestea; ele sunt adevarata avere in norocul schimbator al vietii. Invata sa fii precauta pentru ca lumea e plina de inselaciune.

Dar asta sa nu te impiedice sa vezi virtutea acolo unde exista, multe persoane se zbat pentru idealuri inalte si peste tot viata e plina de eroism.

Fii tu insuti.

Si, cel mai important, nu te preface ca tii la cineva.

Nu fi cinic in iubire, caci ea este perena ca iarba in fata tuturor desertaciunilor si deziluziilor.

Aduna cu grija experienta anilor si renunta de bunavoie la tinerete. Intareste spiritul ca sa te apere in fata nenorocirii. Dar nu te lasa amagit de iluzii.

Multe temeri se nasc din oboseala si singuratate. Dincolo de disciplina necesara, fii bland cu tine insuti.

Esti un copil al universului, asa cum sunt si copacii si stelele; ai dreptul sa fii aici.

Si chiar daca iti este sau nu clar, nu exista nicio indoiala ca Universul se desfasoara asa cum trebuie.

Fii in relatii bune cu Dumnezeu, oricare ar fi forma sub care ti-l imaginezi si oricare ar fi munca si aspiratiile tale, pastreaza-ti sufletul curat in agitatia confuza a vietii.

Lumea e totusi frumoasa, cu toate sclaviile ei, cu toate inselaciunile si visele ei sfaramate. Fii atent. Straduieste-te sa fii fericit.