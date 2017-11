Esti implicata intr-o relatie la distanta? Cel mai probabil te-au incercat si pe tine sentimente de frustare si neputinta. Departarea de sufletul-pereche poate fi extrem de dureroasa, dar aceasta se poate transforma in ceva infinit de frumos in momentul revederii. Cand ai acceptat sa te implici in aceasta relatie ai stiut ce presupune acest statut?

Fiecare cuplu este incercat de provocari, indiferent ca partenerii se afla la distanta unul de altul sau stau impreuna. Crezi ca intr-o relatie la distanta nu exista certuri? Ba da! Iar problema principala a cuplurilor care rezista, desi se vad cu portia, este ca traiesc totul la intensitate maxima, fie ca isi iau ramas bun, fie ca se reintalnesc.

Sunt oamenii extremelor, spune idiva.com, care explica si la ce sa te astepti daca ai de gand sa investesti sentimente intr-o relatie la distanta.

