O rugaciune foarte frumoasa adresa lui Dumnezeu (sau chiar Universului). Citeste-o deoarece iti poate ajuta sufletul sa mearga mai departe atunci cand nu isi mai gaseste speranta.

Doamne Dumnezeule,

Iti multumesc pentru toate usile inchise. Multumesc ca m-ai directionat catre ceva mai bun. Multumesc pentru ca m-ai impiedicat sa trec prin locuri care nu imi erau destinate. Multumesc pentru ocolurile pe care m-ai pus sa le fac pentru ca m-au condus catre locuri mai bune - locuri despre care nici nu stiam ca exista. Multumesc ca nu mi-ai permis sa ma multumesc cu mai putin si ca m-ai ajutat sa gasesc ce este mai bun pentru mine.

Iti multumesc pentru toate refuzurile. Multumesc pentru momentele in care am fost respinsa si pentru momentele in care m-ai fortat sa renunt la lucrurile pe care mi le doream cel mai mult pentru ca acum stiu ca erau gresite pentru mine. Acum stiu ca sunt intr-o perioada mai buna a vietii mele. Acum stiu ce merit. Acum stiu ca m-ai invatat cum sa am rabdare pentru ca marele "DA" este pe drum. Marele "DA" este motivul pentru care am auzit toate aceste refuzuri.

Iti multumesc pentru toate despartirile. Multumesc pentru momentele in care mi-am luat ramas bun de la oameni dragi. Multumesc pentru ca mi-ai dat puterea si curajul de a pune capat lucrurilor care nu erau destinate pentru mine si de a ma desprinde de toate lucrurile care ma puneau jos. Multumesc ca ai pus capat momentelor in care sufeream pentru a ma pregati pentru ceva mai bun. Multumesc pentru ca m-ai indepartat de anumite persoane pentru ca, in cele din urma, mi-ar fi frant inima. Multumesc pentru despartirile triste pentru ca ma pregatesti pentru ceva in care exista fericire adevarata. Ceva ce va dura o vesnicie.

Iti multumesc pentru toate obstacolele. Multumesc ca mi-ai condus viata intr-o alta directie. Multumesc pentru ca mi-ai permis sa realizez ca exista mai multe modalitati de a obtine ceea ce imi doresc. Exista mai mult de o viata pe care sa o traiesc. Exista mai multe destinatii de parcurs. Multumesc pentru ca m-ai facut sa inteleg ca aceasta calatorie poate fi una frumoasa daca imi incredintez viata in mainile tale. Multumesc pentru ca ma duc in locul pe care il pot numi acasa. Tu imi arati lumina.

Iti multumesc pentru toate rugaciunile la care nu mi-ai raspuns niciodata. Nu stiam ce este mai bine pentru mine si inca nu stiu, insa am incredere in tine. Am incredere in tine pentru ca stii mai bine. Am incredere in tine pentru ca ma auzi strigandu-ti numele in miez de noapte. Am incredere in tine pentru ca stii ce ma face fericita. Am incredere in tine pentru ca nu ma vei impovara cu mai mult decat pot duce si am incredere in tine pentru ca tu esti singurul sprijin adevarat pe care pot conta. Esti singurul profesor pe care il pot asculta. Esti singurul care imi cunoaste sufletul si inima.

Asadar, iti multumesc! Iti multumesc pentru ca mi-ai inchis usile de langa care trebuia sa plec. Iti multumesc pentru ca m-ai oprit inainte de a face greseli pe care nu le mai puteam repara. Iti multumesc pentru ca m-ai intors din drum si ca mi-ai deschis alte usi, cu oportunitati mai frumoase... si abia astept sa vad ce imi rezerva viitorul.

