Mihai I, regele Romaniei intre anii 1927-1930 si intre 1940-1947 s-a stins din viata pe 5 decembrie 2017, la resedinta sa din Elvetia.

Romania este in doliu. Zilele trecute ne-am condus regele pe ultimul drum - un drum al durerii, al tristetii si al dezamagirii. In memoria Regelui Mihai, unul dintre putinii conducatori care chiar si-a iubit tara si a facut atatea sacrificii pentru poporul lui, am adunat cateva dintre cele mai frumoase citate ale sale spuse in cele mai populare interviuri.

foto interior si prima pagina: Wikipedia

Ramas bun, Majestate. In aceste zile am redescoperit ce inseamna durerea adevarata.

1. Vom avea o sansa in viitor doar daca ne vom asuma propria noastra raspundere. Nu va veni nimeni de altundeva sa ne ofere binele.

2. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate si modestie.

3. Cele mai importante lucruri de dobandit, dupa libertate si democratie, sunt identitatea si demnitatea.

4. Lumea de maine nu poate exista fara morala, fara credinta si fara memorie. Cinismul, interesul ingust si lasitatea nu trebuie sa ne ocupe viata.

5. Pentru ca lucrurile sa mearga mai bine decat acum, ceea ce ii rog pe romani din tot sufletul este sa fie uniti, pentru ca exista forte care incearca sa-i separe, si altfel nu vom ajunge acolo unde trebuie sa fim.

6. Nu vad Romania de astazi ca pe o mostenire de la parintii nostri, ci ca pe o tara pe care am luat-o cu imprumut de la copiii nostri.

7. Nu putem avea viitor fara a respecta trecutul nostru.

9.Trebuie sa fim uniti si sa ramanem uniti si sa aducem Romania inapoi acolo unde-i este locul. Nu neaparat asa cum a fost, pentru ca acela este trecutul. Dar acel trecut trebuie sa fie inspiratia pentru viitor

10. A avea legi bune este un lucru insemnat. A-i face pe oameni sa le respecte este inca mai valoros. Dar fundamental este ca oamenii sa creada in ele. Romania prezentului nu a ajuns inca acolo.

11. Copiii si tinerii tarii au astazi o viata fara granite.

12. Rabdarea poate fi, uneori, o arma impotriva destinului istoric.

14. Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul. Uniti intre noi si cu vecinii si fratii nostri, sa continuam efortul de a redeveni demni si respectati.

15. Cea mai frumoasa coroana regala este increderea si dragostea romanilor, iar valoarea ei sta in propriile merite ale Romaniei.