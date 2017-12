Femeile sensibile au cea mai mare nevoie de iubire. Sufletul lor trebuie sa fie hranit cu dragoste, emotie si multa bucurie.

De cele mai multe ori o femeie cu suflet sensibil este adesea coplesita deoarece uita sa traseze linia dintre emotiile sale si emotiile altor persoane. Mai jos gasiti o lista cu lucrurile pe care o femeie cu suflet sensibil si le doreste de la un barbat:

1. Sinceritate

O femeie cu suflet sensibil nu se asteapta la sinceritate, insa are nevoie de ea. Cand ea te intreaba ce este gresit, este mai bine sa ii spui ce te deranjeze decat sa te comporti ca totul este in regula. Ea iti poate spune intotdeauna cand nu esti in regula, iti va respecta intotdeauna intimitatea si iti va oferi spatiu, insa este inutil sa minti cand ea iti poate vindeca inima ranita.

Fiecare femeie cu suflet sensibil are o limita si o data ce au fost fortate sa depaseasca aceasta limita, trebuie sa isi faca timp pentru ea, sa se concentreze pe sufletul sau si sa se pregateasca sa infrunte lumea din nou. Inseamna mult pentru ea daca partenerul sau ii ofera sprijinul de care are nevoie in aceasta etapa a vietii sale. Apreciaza foarte mult acest suport si va simti ca este importanta pentru ea.

3. Sa intelegi cand spune "Nu"

Cand intrebi o femeie cu suflet sensibil daca vrea sa mearga cu tine intr-un anumit loc, intelege ca ea te refuza nu pentru ca nu vrea sa te insoteasca, ci pentru ca isi doreste sa aiba putin timp liber doar pentru ea si sufletul sau. Accepta raspunsul ei si intelege ca are nevoie de timp.

4. Sa ii asculti parerea

O femeie cu suflet sensibil va pune intotdeauna nevoile si emotiile tale inaintea alor sale. Trebuie sa te asiguri ca faci acelasi lucru si pentru ea pentru ca ea merita sa fie o prioritate in viata ta. Asculta-i parerea si ajut-o in momentele in care are nevoie de tine.