Casele noastre sunt afectate de energia negativa din jur mai des decat credem noi. Desi pot exista numeroase motive pentru care energia negativa patrunde usor in casa noastra, este important sa inveti cateva tehnici eficiente pentru a indeparta aceasta energie astfel incat sa restabilesti armonia si echilibrul in caminul tau.

foto interior si prima pagina: brydierowanyoga, Instagram

Urmatoarele sunt 4 dintre cele mai eficiente metode antice prin care iti poti curata spatiul locuintei tale de orice energie negativa:

1. Arde salvie si rasina sacra

Poti elimina energia negativa din casa ta prin arderea salviei. Acest ritual este practicat de mii de ani, fiind o practica eficienta si sigura. Deschide usa din fata si toate ferestrele din casa, aprinde salvie uscata si asteapta pentru cateva secunde astfel incat fumul sa creasca in intensitate. Plimba-te prin intreaga casa astfel incat fumul sa ajunga in toate colturile locuintei, de la cel mai indepartat catre usi si ferestre.

Acest ritual va avea un efect de lunga durata si elimina toata energia negativa din casa ta.

Pentru a evita ca raul si energia negativa sa patrunda in casa ta, pune sare in colturile camerelor. Las-o sa stea cel putin 48 de ore, apoi aspir-o sau foloseste o matura si un faras pentru a o curata. Pentru a ii creste puterea, poti adauga putin sofran in sare. Conform traditiei tibetane, energiile raului sunt eliminate cu ajutorul sarurilor.

De asemenea, poti curata usile si ferestrele cu un amestec de apa, suc de lamaie, sare si otet alb.

3. Foloseste cristale

Turmalina neagra este excelenta in absorbtia energiei negative din spatiile casei tale. O poti pune in fiecare camera a casei tale. De asemenea, aceasta poate absorbi si undele electromagnetice si, pozitionata aproape de routerul de internet sau alte produse electromagnetice, te poate proteja de radiatiile nocive. Turmalina neagra este, de asemenea, buna pentru a absorbi anxietatea si negativitatea din corpul tau.

4. Foloseste zgomote

De ce crezi ca toate casele bantuite prezentate in filmele de groaza sunt intunecate, linistite si goale? Deoarece un spatiu linistit atrage o multime de energie negativa. Asadar, incearca sa asculti muzica cat mai des cu putinta. Poti face sunet agatand clopotei prin casa.