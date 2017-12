Noaptea trecuta am avut un moment in care am simtit ca Dumnezeu nu ma asculta sau poate nu ma intelege cu adevarat pentru ca am cerut aceleasi lucruri prea mult timp si, din anumite motive, inca nu le primesc. Din anumite motive, vrea sa ma faca sa astept. Din anumite motive, el continua sa imi faca lectiile de viata sa fie cat mai dificile.

La inceput, m-am gandit ca poate nu am fost eu foarte exacta in ceea ce imi doream. Ma uitam in sus catre cer si vorbeam cu el in diferite limbi, cerandu-i ce imi doream in multe moduri diferite pentru ca m-am gandit ca daca imi perfectionez cuvintele si rugaciunile va face o diferenta. Voiam sa imi acorde mai multa atentie si m-am gandit ca daca gasesc cuvintele potrivite o va face.

Am crezut ca daca as gasi o rugaciune perfecta, Dumnezeu nu va spune nu. Dar apoi mi-am dat seama ca Dumnezeu stie ce-i inima ta fie ca spui, fie ca nu. Dumnezeu stie ce vrei fara sa spui un cuvant. Dumnezeu nu are nevoie de discutii in diferite limbi. Dumnezeu nu uita.

Nu a uitat de ce iti doreai anul trecut sau acum zece ani. El nu a uitat de rugaciunile tale. Nu a uitat de noptile pe care le-ai plans pentru ca nu ai avut pe nimeni langa tine. El stie ce este in inima ta.

Adevarul este ca Dumnezeu nu iti va oferi intotdeauna ceea ce ceri, indferent de cat de mult te rogi sau ce fel de rugaciune folosesti. El nu va face intotdeauna lucrurile usoare pentru tine. El nu iti va da lucruri doar pentru ca il rogi. Pentru ca stie ce este cu adevarat in inima ta, stie ce este mai bine pentru tine. Stie de ce are nevoie sufletul tau. Stie ce iti va vindeca durerea pentru totdeauna. Dumnezeu vrea sa stii ca, la sfarsitul zilei, inima ta este in mainile sale. Ii apartine.

Poate ca Dumnezeu nu vrea sa spui totul cu voce tare, poate ca vrea doar sa ai incredere in tacerea lui. In momentele in care simti ca este absent, in zilele in care simti ca nu te poti da jos din pat pentru ca viata nu are sens, in noptile in care nu poti dormi deoarece iti simti inima grea, in saptamanile sau lunile cand te simti distrusa pe interior... aminteste-ti ca Dumnezeu este alaturi de tine, te asculta si te intelege. Doar ai rabdare!

Poate ca nu este vorba despre ce ii spui tu lui Dumnezeu, ci despre ce incearca el sa iti spuna tie. Poate ca dupa ce ii spui de ce ai nevoie uiti sa te mai intorci catre el si sa ii asculti raspunsurile, sa vezi cum se desfasoara viata ta si sa cauti semnele pe care ti le trimite.

Poate ca il gasesti pe Dumnezeu mai mult in tacere, cand nu stii ce sa spui, cand nu poti exprima ce simti, cand lumea inceteaza sa mai aiba sens. Ai incredere in el pentru ca el iti poate vindeca inima fara sa iti spuna un cuvant.

