Despartirile sunt dureroase, chiar daca sunt necesare cateodata. Sentimentele sunt ceva mai intense, daca despartirea apare pe neasteptate, nu? O stim cu totii, iar expertii de la eHarmony.com explica pe inteles cum treci peste o dezamagire in dragoste mai usor si, mai mult, cum te poti remonta.

foto interior si prima pagina: Kaponia Aliaksei Shutterstock

Ai fost implicata intr-o relatie, una serioasa, de lunga durata, in care te vedeai fericita? Chiar daca au trecut doar cateva saptamani, luni sau poate ani de-a randul, durerea provocata de despartire este dificil de ignorat. Nici nu conteaza cat timp ai investit in cuplu, important este cum treci peste o dezamagire in dragoste, fara sa ramai cu sechele.

Descarca-te de emotii

Este uman sa suferi, sa plangi si sa te infurii cand pierzi pe cineva. Nu inseamna ca, daca iti reprimi sentimentele o perioada, o sa treci mai usor peste despartire, poate, fara sa versi o lacrima. E de preferat sa nu-ti blochezi emotia negativa.

