Jung a definit umbra ca pe un aspect al personalitatii noastre ascuns in subconstient, cu care ego-ul refuza sa se identifice. Sa iti cunosti umbra inseamna sa te cunosti si sa te accepti cu totul.

Atunci cand te consideri o persoana disciplinata, partea ta lenesa este reprimata si ascunsa in umbra. De acolo, iti influenteaza comportamentul provoaca constant partea disciplinata din tine. Se manifesta in moduri pe care nu le constientizezi si iti face viata mai grea. De exemplu, poti lua decizii greu pentru ca asa se proiecteaza partea lenesa din tine. In mod paradoxal, desi egoul tau considera umbra ca cea mai nedorita parte a ta, poti obtine aproape tot ceea ce iti doresti cu ajutorul calitatilor umbrei tale.

O persoana disciplinata care isi imbratiseaza umbra lenesa va atinge un echilibru divin. Astfel, va stii cand sa se opreasca din actiune pentru a evita epuizarea si atingandu-si totusi obiectivele. Atunci cand iti accepti si imbratisezi umbra, devii intreaga, iti deblochezi potentialul si incepi sa traiesti constient. Iata trei modalitati in care poti face asta.

Nu poti deveni intreag adaca nu ai curajul sa identifici traumele din trecut pentru a te vindeca. Trecutul nevindecat nu se estompeaza cu timpul ci ramane activ in subconstientul tau pana cand il recunosti si il vindeci. Acest proces implica sa iti confrunti demonii si sa ii invingi. Acesti demoni vor aparea sub forma de emotii infricosatoare si judecati. Acestea sunt insa un produs secundar al traumei pe care mecanismul de aparare al ego-ului tau il foloseste pentru a te mentine in siguranta, departe de durere. Lasa insa dorinta ta de vindecare sa fie mai puternica frica ego-ului vostru.

2. Atunci cand te superi, afla de ce

Ori de cate ori te superi, Universul iti da ocazia sa lucrezi cu umbra ta. Ori de cate ori te supara ceva, intreba-te de ce te-ai suparat. Dupa ce ai raspuns, intreba-te ce inseamna lucrul respectiv pentru tine. Continua sa sapi si mai adanc.

3. Reflecteaza si imbratiseaza-ti emotiile

Potrivit multor dintre psihologi, sa reflectezi asupra propriei persoane este poate cel mai important obicei pe care il poti cultiva pentru a-ti imbunatati calitatea vietii si a te conecta cu subconstientul tau. Cele mai multe dintre lucrurile pe care le faci, alegerile si reactiile tale sunt conduse de forte inconstiente pe care nu le cunosti. Atunci cand incepi sa le identifici, poti lucra asupra aspectelor nedorite ale personalitatii tale pentru a le schimba.

