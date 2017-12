Nu exista nimic in aceasta lume care sa te tina in loc in afara de tine insati. Tu esti stapana destinului tau - tu esti creatoarea destinului. Universul iti ofera tot ce ai nevoie pentru a face ca visurile tale sa devina realitate.

Au existat extrem de multi oameni care au avut succes in ciuda vietii lor dificile. Multi au fost respinsi de multe ori, insa nu au renuntat niciodata: Van Gogh, J.K. Rowling, Oprah Winfrey, Jim Carrey, Stephen King , Edgar Allen Poe, Walt Disney, Nikola Tesla. Si lista continua.

Multi dintre acestia s-au confruntat cu probleme reale de viata, probleme dificile. Insa nu au renuntat niciodata. Ei au mers mai departe cu pasiunea lor si au avut rezultate.

Doar pentru ca esti respinsa, nu inseamna ca s-a terminat. "Nu" uneori inseamna "incearca din nou, de data asta mai bine" sau "Nu inca".

Iata cateva motive care te tin departe de visurile tale"

1. Frica

Frica este de departe motivul principal pentru care nu ne urmam visurile. Ne cucereste pana la punctul de inactiune. Ne este frica. Frica de esec. Frica de durere. Frica de schimbare. Frica de necunoscut.

In principal, ne temem de ceea ce cred altii. Oare vor fi de acord cu ceea ce facem? Ne vor respinge? Ne vor judeca?

Dincolo de familie, oamenii sunt, in general, scufundati in viata lor. Ei te vor felicita sau te vor judeca momentan, apoi vor reveni la propria lor viata.

Nu ai nimic de pierdut. Regretul este mult mai rau decat teama.

2. Astepti ceva in schimb

Daca nu obtinem numic in schimb, consideram ca a fost un esec.

Daca astepti ceva in schimb, atunci nu iti urmezi visurile, nu iti implinesti pasiunea. Iti doresti doar faima si putere financiara.

De cate ori ai auzit persoane bogate ca sunt nefericite in viata lor?

Visurile tale trebuie sa fie doar pentru tine, pentru sufletul tau... nu pentru bani, nu pentru bunuri materiale, nu pentru stabilitate.

3. Iti ignori voceea interioara

Vocea interioara stie exact cine esti in aceasta viata. Aceasta voce iti spune ce sa faci, insa nu reusesti sa o asculti. Incerci sa o convinge sa taca si creezi scuze pentru a nu merge pe calea pe care iti doresti cu adevarat sa o urmezi.

Ai auzit aceasta voce de nenumarate ori. A spus "Da" cand tu ai spus "Nu". A spus "Nu" cand tu ai spus "Da".

Intri in carapacea ta, insa nu trebuie sa te subestimezi. Esti mai puternica decat crezi. Ai sansa sa iti vezi visurile implinite, sa intelegi ce inseamna cu adevarat fericirea.

Ceea ce separa alti oameni de tine este faptul ca acestia persista in lupta pentru pasiunea lor. Ei depasesc obstacole, merg mai departe. Persistenta provine din pasiune, din dorinta de a alege viata.