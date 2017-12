Daca ai terminat cu analizarea anului 2017, a tuturor lectiilor invatate, a momentelor fericite si mai putin fericite, a succeselor si a esecurilor, este timpul sa iti indrepti atentia catre viitor. Ne asteapta un an nou minunat, in care ne putem dezvolta, ne putem implini cele mai speciale visuri si ne putem schimba pentru a trai intr-o lume mai buna si mai frumoasa.

foto interior si prima pagina: oatawa, Shutterstock

Ce vei scrie pentru urmatorul capitol al vietii tale? Asta depinde doar de tine. Fa primul pas pentru a te asigura ca vei avea o poveste minunata prin stabilirea catorva rezolutii.

In cazul in care ai nevoie de inspiratie, o sa las mai jos lista mea de rezolutii; sunt pregatita pentru un 2018 de poveste:

1. Bea mai multa apa.

2. Misca-te mai mult. Stai jos mai putin, incepe sa mergi mai des pe jos, plimba-te pe bicicleta, fa plimbari mai lungi prin parc, alearga.

3. Exploreaza si calatoreste mai mult. Mergi la munte cu cortul, viziteaza un oras, mergi in parcurile nationale.

4. Trimite mai multe scrisori scrise de mana.

5. Suna mai des oamenii la care tii.

6. Alege o ora la care sa te trezesti in fiecare dimineata (sper sa fie o ora cat mai devreme). Astfel, vei fi mult mai productiva.

7. Invata sa traiesti cat mai simplu si sa cumperi doar lucrurile de care ai nevoie.

8. Asculta mai multa muzica si uita-te mai putin timp la tv. Alege sa urmaresti filme, documentarii, serii interesante.

9. Micul dejun ar trebui sa fie o prioritate pentru tine.

10. Aminteste-ti care sunt telurile si visurile tale si lupta pentru a ajunge acolo unde iti doresti.

11. Incearca lucruri noi: yoga, pilates, cursuri de gatit, proiecte do it yourself, clase de meditatie.

12. Mergi la culcare la aceeasi ora in fiecare seara.

13. Renunta la un obicei prost: rosul unghiilor, fumatul, mancarea nesanatoasa.

14. Fa-ti timp pentru tine. Conteaza atat de mult sa petreci momente linistite in compania propriei persoane.

15. Fa-ti curat in lista de emailuri necitite.

16. O data pe luna ia-ti o zi libera de la social media (Facebook, Instagram, Pinterest).

17. Fa-ti cafeaua acasa.

18. Iubeste mai mult.

19. Iarta mai des. Si fa-o din inima.

20. Traieste fiecare zi ca si cum ar fi ultima.

21. Imbratiseaza mai des.

22. Ia-ti un animal de companie.