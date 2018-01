Un an nou. Un nou capitol cu pagini goi in care scriem incepand de astazi. Finalul anului 2017 a fost unul cu emotii; unii dintre noi erau entuziasmati de ideea (si realitatea) unui nou an si de oportunitatea unui noi inceput sau chiar de a continua ceea ce facem, de a pune mai mult suflet si mai multa pasiune.

foto interior si prima pagina: bruniewska, Shutterstock

In 2018 avem sansa de a ne vedea visurile implinite, de a lupta pentru ceea ce ne dorim, de a iubi mai mult, de a imbratisa mai cu pasiune, de a zambi mai des, de a ajunge acolo unde ne dorim alaturi de persoanele pe care le vrem in viata noastra. Este sansa noastra de a trai viata la care visam.

Am adunat cele mai frumoase citate motivationale care sa ne inspire pentru un inceput de an minunat. Va invit sa le cititi si sa le impartasiti cu oamenii dragi din viata voastra.

1. Secretul fericirii este acceptarea ta.

2. Cea mai mare glorie nu o dobandesti atunci cand nu esti doborat niciodata, ci atunci cand te ridici dupa ce ai cazut.

3. Timpul pe care il irosesti cu zambetul pe buze nu este un timp irosit.

4. Obstacolele sunt acele lucruri groaznice pe care le vezi cand iti iei ochii de la telul tau.

5. Nu exista experienta careia sa nu ii poti suravietui daca ai curajul sa infrunti viata.

6. Azi, mai mult ca oricand, viata trebuie sa fie caracterizata de un simt al responsabilitatii universale, nu doar natiune catre natiune si om pentru om, ci si om catre alte forme de viata.

7. Timpul trece atat de repede. Nu astepta nimic, daca vrei sa faci ceva... fa-o acum!

8. Daca vrei sa schimbi lumea, incepe cu urmatoarea persoana care vine la tine lovita de nevoie.

9. Cel mai important lucru este sa fii gata in orice moment sa sacrifici ceea ce esti pentru ceea ce ai putea deveni.

10. In cazul in care incepi un lucru, nu renunta pana cand nu este gata. Fii cel care munceste mult sau putin, fa-o bine sau deloc!

11. Vina, regretul, resentimentul, tristetea si toate formele de neiertare sunt provocate de prea mult trecut si prea putin prezent.

12. Daca lupti poti sa pierzi, daca nu lupti ai pierdut deja.

13. Treaba ta este sa iti descoperi lumea si apoi, cu toata inima sa i te abandonezi.

14. Cauta neincetat sa ramai liber. Inima ta poate iubi tot ce doreste. Viata nu are nicio valoare inchisa intre limite. Te desavarsesti mereu. In fiecare rasarit de soare se naste ceva frumos. Calatoria aceasta nu are sfarsit.

15. Zambeste si viata iti va zambi inapoi. Un zambet este inteles in orice cultura si limba.

16. Adevaratele greutati pot fi depasite. Doar cele imaginare sunt de neinvins.

17. Decide tu insuti cum va fi viata ta. Daca n-o faci tu, o vor face altii pentru tine.

18. Tot ce oferi, mai devreme sau mai tarziu, o sa primesti inapoi.

19. Nu trebuie sa ai raspunsuri la orice intrebare. Si asta este in regula.

20. Daca vrei ca cei din jur sa fie fericiti, arata-le compasiunea ta. Daca vrei sa experimentezi fericirea proprie, arata-ti tie compasiune.