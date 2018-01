Oamenii de stiinta ne invata cum sa ne pastram calmul in orice situatie enervanta.

Majoritatea dintre noi trebuie sa ne confruntam cu situatii enervante in fiecare zi din viata noastra. In majoritatea cazurilor, daca ne pierdem calmul lucrurile se pot agrava si, astfel, vor produce mai multa durere/ suferinta. Din moment ce nu putem intotdeauna schimba sau modifica comportamentul altor oameni, trebuie sa incercam sa ne controlam si sa punem punct situatiei inainte de a se inrautati.

foto interior si prima pagina: Zolotarevs, Shutterstock

Exista cateva modalitati de a ne pastra calmul in astfel de situatii. Iata despre ce vorbim:

1. Opreste-te pentru cateva secunde si concentreaza-te asupra respiratiei tale

In loc sa reactionezi instantaneu si sa permiti situatiei sa se inrautateasca, spunand lucruri pe care cel mai probabil mai tarziu le vei regreta, incearca sa iti iei cateva secunde si sa respiri profund. Acest mic exercitiu face ca partea creierului care te ajuta sa ramai in control sa intre in actiune si sa te impiedice sa iti pierzi temperamentul si sa continui acest conflict.

2. Comunica in mod corespunzator

Comunicarea necorespunzatoare este adesea motivul tuturor conflictelor. Prin urmare, trebuie sa incerci sa asculti persoanele cu care discuti in mod corespunzator si sa intelegi ce au de spus.

3. Fii sincera

Daca ramai sincera atat pentru tine, cat si pentru ceialalti, poti evita in totalitate conflictele. Poti evita situatiile dificile deoarece inca de la inceput este foarte clara cu privire la lucrurile care te deranjeaza. Oamenii merita onestitate asa ca, fiind sincera, argumentul ar putea fi mai usor de rezolvat.

4. Pastreaza o voce linistita

Tendinta multor persoane este sa tipe cat ii tin plamanii, inrautatind astfel situatia. Astfel, cealalta persoana crede ca nu este auzita sau se poate simti amenintata. Incearca sa vorbesti cat mai linistit, cu o voce calma pentru a pastra politetea si a oferi o sansa si celeilalte persoane de a vorbi.

5. Evita comportamentul neplacut

Ar trebui sa incerci sa fii departe de lucruri precum dispret inutil, critica si chiar violenta (verbala sau fizica). Toate acestea actioneaza ca impedimente in mentinerea relatiilor sanatoase. Abuzul emotional si fizic nu trebuie nici provocat si nici tolerat de nimeni.

6. Pastreaza-ti increderea

In diverse argumente dificile este posibil sa iti pierzi nivelul de incredere. Incearca sa fii clara si concisa cu privire la punctele tale de vedere. Acest lucru te va ajuta sa ajungi rapid la o concluzie rezonabila.