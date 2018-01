comunicat de presa:

Dupa Revelion, sarbatorim si Sfantul Ion cu Netflix

Cu totii ne resimtim dupa aceasta perioada a sarbatorilor, in care ne-am distrat cu sau peste masura si am facut muuuuult binging. Dar iata ca a venit si Sfantul Ion, asa ca motivele de petrecere nu se opresc aici.

Asadar, in loc de clasicul ”La multi ani”, le daruim tuturor sarbatoritilor o lista plina cu seriale si filme de pe Netflix, care au legatura cu aceasta zi de nume. O lista in care se regasesc actori, regizori sau personaje Ioni sau Ioane. La multi ani si din partea noastra!

John Mulaney: The Comeback Kid

Fermecator si spiritual, John Mulaney, fostul scenarist de la „Saturday Night Live” trateaza cu ironie subiecte precum casnicia, copiii si intalnirea sa cu Bill Clinton.

Joan Didion The Centre Will Not Hold

Un documentar regizat de Griffin Dunne, nepotul legendarei scriitoare Joan Didion care reflecteaza asupra carierei sale remarcabile si a luptelor ei launtrice.

American Crime Story The People v. O.J. Simpson

Procesul lui O.J. Simpson pentru dubla omucidere este transpus pe pelicula atat din perspectiva acuzarii, cat si din cea a apararii. Unul dintre personajele principale este jucat de insusi John Travolta.

Charlie and the Chocolate Factory

Johnny Depp joaca rolul excentricului Willy Wonka, care deschide portile fabricii sale de dulciuri pentru cinci copii norocosi. Aici ei vor afla secretele din spatele acelor dulciuri uimitoare.

Sherlock

in aceasta abordare noua a indragitelor mistere ale lui Sir Arthur Conan Doyle, excentricul detectiv cauta indicii in Londra moderna alaturi de partenerul sau, John Watson.

Rambo

Guvernul nu reuseste sa actioneze in numele misionarilor captivi, asa ca John Rambo, fost soldat in ”Beretele Verzi”, isi lasa traiul tihnit si trece la actiune.

Gringo: The Dangerous Life of John McAfee

Magnatul tech John McAfee a facut milioane cu aplicatia sa antivirus. Acum a devenit cunoscut prin stilul sau de viata bizar si scandalos.

Chasing Trane

Un documentar cu interviuri, opinii si filmari de arhiva care dezvaluie modul in care evenimentele istorice au conturat stilul muzical al lui John Coltrane.

John & Jane

Raspund la telefoane din America si traiesc in India. Sunt atat de surmenati incat pierd contactul cu realitatea.