Te intrebi deseori ce iti rezerva destinul? Vrei sa iti gasesti scopul in viata? Potrivit markmanson.net, este important sa-ti pui sapte intrebari ciudate la prima vedere, care te vor ajuta sa iti implinesti destinul. Nimeni nu iti poate spune ce iti rezerva viitorul, dar poti sa descoperi foarte multe lucruri frumoase despre tine.

foto interior si prima pagina: Peerayot, Shutterstock

Nu este imposibil sa iti indeplinesti visurile si sa faci ceea ce, trebuie doar sa te descoperi si sa iti dai seama ce trebuie sa faci. Poate ca in prima parte a vietii iti vei concentra atentia asupra studiilor sau a carierei, dar, odata cu inaintarea in varsta, vei simti nevoia sa faci anumite lucruri care te ajuta sa te implinesti. La acest nivel, sabloanele nu-si mai au locul. Niste intrebari ciudate pot sa-ti dea raspunsuri inedite despre tine, despre ce fel de personalitate ai si cum ti-o poti pune in valoare.

1. Este ceva ce iti displace la tine si care te-ar face sa plangi daca ai avea din nou varsta de opt ani?

Atunci cand esti copil, ai tendinta sa inventezi povesti cu eroi, sa iti imaginezi o lume in care ai puteri magice sau in care esti un exemplu pentru comunitatea in care traiesti. Toate aceste lucruri iti provoaca bucurie si iti confera incredere.

