In unele zile este greu sa opresti toate gandurile pe care le ai.

Ar trebui sa fac asta. Ar trebui sa fac aia. Cu cat ne reamintim mai mult de ceea ce inca nu am reusit sa facem, cu atat mai putin putem trai in acest moment si ne putem concentra pe locul in care suntem si pe ceea ce facem acum.

Dar poate fi dificil sa dezactivezi butonul de oprire. Este dificil sa iti schimbi gandurile dintr-o data.

Gandeste-te ca in aceasta zi ai toate raspunsurile cu tine. Esti capabila sa avansezi cu incredere chiar daca esti incepatoare si chiar daca mai faci greseli.

Am gasit pe mindfulproductivityblog 40 de adevaruri cu care sa iti hranesti sufletul. Va invit sa le cititi pentru ca vor face o mare schimbare in viata voastra:

1. Imi este permis sa incep de unde ma simt confortabil.

2. Sunt capabila de mai mult decat imi permiteam de multe ori sa fiu.

3. Este in regula daca nu sunt de acord.

4. Alegerea de a nu raspunde este, de asemenea, un raspuns.

5. Prietenii adevarati in amintesc de punctele mele forte cand ma concentrez asupra slabiciunilor mele.

6. Imi este permis sa ma exprim in moduri care functioneaza cel mai bine pentru mine.

7. Este in regula sa am grija de sufletul meu zilnic.

8. Sunt o prioritate in propria mea viata.

9. Viata este un sentiment, nu un fapt.

10. Corpul meu este mai mult decat dimensiuni si forme.

11. Sunt capabila sa recunosc gandurile de care nu am nevoie si sa le las sa plece din viata mea.

12. Nu este nevoie sa ma grabesc din cauza ritmului pe care il are o alta persoana.

13. Imi voi face timp pentru lucruri care imi aprind sufletul.

14. Sfatul pe care il aud la altii nu este intotdeauna bun pentru mine... si asta este in regula.

15. Pot asculta alte persoane cu compasiune, si nu cu judecata.

16. Viata mea este mesajul meu.

17. Actiunile mele ii pot inspira si pe altii.

18. Este bine sa spui "Da".

19. Este in regula daca spui "Nu".

20. Doar eu pot decide ce gandesc sau ce simt.

21. Micile frustrari nu trebuie sa treaca de pe o zi pe alta.

22. Nu trebuie sa depun eforturi in relatiile care sunt dureroase.

23. Am voie sa plec din orice relatie imi doresc.

24. Este bine sa cer ajutor cand am nevoie.

25. Am incredere in mine.

26. Simt ca indoiala este frica deghizata in disconfort.

27. Aleg sa vad rezistenta atunci cand simt slabiciune.

28. Sunt recunoscatoare pentru tot ceea ce poate face corpul meu.

29. Tot ce pot face este tot ce pot face.

30. Vad valoarea in eforturile mele chiar si atunci cand rezultatul nu este cel la care ma asteptam.

31. Nu trebuie sa car ce au aruncat altii catre mine.

32. Visurile mele sunt valide.

33. Imi doresc ca visurile mele sa devina realitate.

34. Calatoria mea prin viata este un drum pe care eu il aleg.

35. Sunt vrednica de iubire.

36. Imi pot linisti mintea cand trebuie sa imi ascult corpul.

37. Este in regula sa ma razgandesc.

38. Modul in care ma tratez rezoneaza in lume si reflecta modul in care se simti cei din jurul meu.

39. Nu-mi este frica sa nu stiu pentru ca pot invata.

40. Pretuiesc cine sunt.