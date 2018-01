In aceasta viata iubesti doar trei tipuri de oameni si fiecare are un scop foarte specific.

Fiecare dintre noi experimenteaza diferite tipuri de dragoste de-a lungul unei vieti. De-a lungul anilor oamenii vin si pleaca, lasandu-ne sa ne confruntam cu probleme, dureri, frustrari de care nici nu stiam.

foto interior si prima pagina: Miriama Taneckova Shutterstock

Cu toate acestea, in pofida tuturor diferentelor, exista asemanari puternice. Psihologii sunt de parere ca fiecare dintre noi are parte de doar trei tipuri de iubiri intr-o viata, iar acestea joaca un rol foarte important in viata noastra.

Iata care sunt acestea:

1. Iubirea din povesti

Majoritatea fetelor au crescut cu acest tip de iubire. Este povestea de dragoste clasica, din basme, cu printi si printese care au trait fericiti pana la adanci batraneti. Este acea dragoste dupa care suspina toate tinerele, insa despre care nu stim nimic, ci doar presupunem ca este minunata.

Aceasta dragoste este una care, atunci cand o traiesti, ajunge sa iti demonstreze cat de greu este sa fii ceva ce nu esti. Arata perfect din exterior, insa in interior este trista. Este dureroasa, este goala.

2. Iubirea toxica

Iubirea toxica este cea mai dificila iubire dintre toate iubirile pe care le traim intr-o viata. Chiar daca este extrem de dureroasa, aceasta vine cu lectii importante nu doar despre viata, ci si despre tine ca persoana deoarece iti ofera posibilitatea de a privi in sufletul tau si a intelege prin ce trece.

Iubirea toxica iti ofera posibilitatea de a intelege prin ce treci, demonstrandu-ti ca tu meriti mult mai mult. Ca ai o inima sensibila, ce trebuie apreciata, iubita si protejata. Ca esti un suflet pur ce se simte nevoia unei imbratisari calde si adevarate.

3. Iubirea adevarata

Esti pregatita pentru acest tip de iubire? Pentru ca este cea mai frumoasa dintre toate. Aceasta vine cand te astepti mai putin si iti poate intoarce lumea cu susul in jos. Are posibilitatea de a iti scoate toate mastile pe care le ai pentru a te proteja de oamenii si durerea din jur si de a te vedea asa cum esti in realitate.

Iubirea adevarata este total diferita de tot ce stiai despre iubiri si vine la pachet cu sentimente si emotii despre care nici nu stiai pana acum. Te face sa simti ca zbori si iti da puterea de a depasi orice obstacol, de a muta muntii.

Nu gasesti tu aceasta iubire, ci ea te gaseste pe tine. Poate in cel mai nepotrivit moment al vietii tale... si intra pe neasteptate in sufletul tau fara sa mai iasa vreodata de acolo.