Dragostea poate fi greu de descris. Poti spune toate cuvintele care iti trec prin cap... sau nu poti spune nimic. Te poti folosi de o privire pentru a arata dragoste.

Dragostea poate fi dulce si, in acelasi timp, poate fi grea. Dificila.

Dragostea depinde, insa, de o conditie. Pentru a simti cu adevarat iubire si pentru a spune nu doar cu vocea, ci si cu inima "Te iubesc", mai intai trebuie sa poti spune "Ma iubesc." Iata de ce. Pentru aceia dintre noi, marcati de un trecut in care am incercat sa impresionam oamenii pentru a primi iubire, dragostea este intotdeauna o lectie. Prin iubire, atingem cu sufletul un alt suflet. Si putem face asta doar daca ne cunoastem cu adevarat sufletul, daca stim ce simte inima noastra.

Dragostea este medicamentul final care curata tot spiritul nostru.

In acelasi timp, ne temem de abandon in moduri secrete si puternice incat reusim sa il atragem. Alegem parteneri care sunt susceptibili sa ne dezamageasca si sa ne reproseze ca nu suntem persoanele de care ei au nevoie.

Asta se intampla pentru ca in trecutul nostru dragostea si acceptarea nu au facut parte din rutina noastra - ne erau negate. Trebuia sa muncim pentru ele, incercand sa ghicim ce urmeaza, temandu-ne ca vom face ceva gresit si vom suporta consecintele.

Pentru noi, iubirea nu este niciodata o sansa placuta de a ne apropia de altii si de a ne bucura de ea, primind-o cu usurinta in viata noastra si oferind-o inapoi. Pentru noi iubirea este o lectie. Si ne va face rau pana cand vom invata sa stam pe propriile noastre picioare. Pana cand vom invata sa nu ne tradam pe noi insine pentru a castiga pe cineva.

Ajungem sa intalnim oameni si, daca ne place cu adevarat de ei, devenim panicate ca vor inceta brusc sa ne mai placa. Acceptam gelozia si furia ca sentimente. Speram sa primim iubire inapoi, insa adanc in sufletele no

Depinde de noi sa invatam cine suntem cu adevarat si ce meritam in aceasta viata. Sa fim gata sa spunem "STOP" cand ceva nu este in regula, sa ne ridicam si sa plecam fara a mai privi inapoi. Depinde de noi sa cautam in adancul sufletului nostru si sa intelegem ce ne dorim cu adevarat de la o relatie. Depinde de noi sa acceptam faptul ca meritam iubire nu doar pentru cateva clipe, ci pentru intreaga noastra viata. Depinde de noi sa ne acceptam greselile pentru ca acestea ne ofera unicitate. Si, cel mai important, depinde de noi sa ne iubim pentru a putea iubi si a fi iubite.