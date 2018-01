Cate articole si sfaturi de relatii gasim in vastul internet? Va spun eu... extrem de multe. Atat de multe incat ne-ar lua o viata sa le citim pe toate. Asadar, in loc sa mai scriem si noi inca unul, am decis sa cream in schimb cea ai buna lista cu sfaturi pretioase pentru o casnicie cu adevarat fericita.

foto interior si prima pagina: Shchus Shutterstock

Va invit sa le cititi. Sunt minunate si de mare folos:

1. Fiti dedicati unul altuia. O regula extrem de simpla, intr-adevar, insa foarte importanta. Fiti angajati in relatia voastra impreuna. Fiti dedicati legaturii pe care o aveti. Asigura-ti ca acest angajament este o prioritate pentru amandoi.

2. Ganditi deschis si liber. Fiti creativi cand vine vorba de relatia voastra.

3. Asigurati-va ca va oferiti iubire reciproca tot timpul.

4. Sprijiniti-va. Sa te bucuri de momentele bune intr-o relatie este foarte usor, insa relatia voastra este cu adevarat testata atunci cand apar vremurile dificile. Invata sa fii acolo pentru partenerul de cuplu si nu uita sa le ceri ajutorul atunci cand ai nevoie.

5. Diferenta chiar este in lucrurile mici. Lucrurile mici pe care le faceti in fiecare zi si nu marile gesturi sunt cele care iti mentin relatia puternica.

6. Acceptati compromisurile. Vor exista momente in care partenerul tau nu va renunta la ideea lui si va veti supara. Invatati sa faceti compromisuri cand este cazul.

7. Investiti timp in relatia voastra. Nimic nu spune mai multe despre devotamentul fata de casatoria voastra decat timpul investit in ea.

8. Actiunile vorbesc mai tare decat cuvintele. Ceea ce faci este mai important decat ceea ce spui. Incearca sa gasesti variante pentru a arata dragostea pentru partenerul tau.

9. Fiti generosi si buni de cate ori se poate. Si intotdeauna se poate.

10. Sarbatoriti calitatile voastre. Faceti in fiecare zi o sarbatoare a voastra.

11. Traiti acum. Nu lasati ca distragerile vietii sa va impiedice sa traiti in acest moment. Ramaneti concentrati pe ceea ce este cu adevarat importnat.

12. Imbratisati schimbarea. Ramaneti deschisi la nou, invatati si acceptati schimbarea in viata voastra.

13. Invatati din trecutul vostru. Folositi-va de lectiile din trecut pentru a va ajuta sa va modelati viitorul.

14. Aveti grija nu doar de corpurile voastre, ci si de sufletele voastra. Hraniti-va inimile cu iubire.

15. Savurati binele din viata voastra. Apreciati ce aveti acum in viata voastra.

16. Exprimati-va dragostea in fiecare zi. Fiti deschisi si sinceri unul cu celalalt.

17. Faceti din casatoria voastra o prioritate.

18. Schimbati-va daca este cazul. Incercarea de a-ti schimba partenerul nu va functiona si, probabil, va reveni in mintea ta de-a lungul timpului. Fii pregatita sa faci schimbari si in tine de dragul casatoriei.

19. Iertati-va greselile. Iertarea este un element fundamental pentru o casnicie fericita.

20. Gasiti fericirea. Daca gasiti ceva care va face mai buni, mai fericiti, bucurati-va de acel moment/lucru pentru ca si casnicia voastra va avea de castigat.

21. Gasiti binele din voi.