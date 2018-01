Viata este atat de complexa. Trebuie sa ne concentram mai mult pe ceea ce ne place decat pe ceea ce ne temem. Trebuie sa invatam sa apreciem mai mult lucrurile pe care le avem deja in viata noastra si sa ne gandim tot mai putin la ce ne lipseste. Trebuie sa invatam sa ne trezim in fiecare dimineata cu zambetul pe buze... pentru ca suntem niste norocosi. Pentru ca avem sansa sa mai traim o zi.

foto interior si prima pagina: Katerina Izotova Art Lab Shutterstock

In acest an, in loc sa ne concentram pe ceea ce vrem sa obtinem de la viata, ar trebui sa intentionam sa traim in fiecare zi cu urmatoarele intentii in minte.

Eu intentionez sa...

1. Fiu prezenta

Imi voi pune telefonul deoparte si ma voi concentra pe persoana din fata mea. Las pentru mai tarziu mesajele, mailurile si social media.

2. Ascult profund

In loc sa ma gandesc la ce voi spune apoi sau sa incerc sa imi colectez gandurile, voi incerca sa ascult atat cu mintea, cat si cu sufletul in momentul in care am o conversatie cu o persoana.

3. Vorbesc sincer

Chiar si atunci cand ma voi simti ciudat si inconfortabil, voi imparti ceea ce simt cu adevarat. Nu voi exclude partile murdare, indiferent de cat de tentant ar fi sa incerc sa par perfecta. Pentru ca imperfectiunile sunt mai frumoase. Si noi trebuie sa invatam sa traim cu acestea.

4. Accept pe deplin

Voi vedea calitatile tale, defectele, neajunsurile si tot pachetul care vine la pachet cu sufletul si cu inima ta. Pentru ca acesta esti tu.. si te accept cu bune si cu rele.

5. Interpretez lucrurile cu mai multa compasiune

In loc sa presupun ce este mai rau, iti voi oferi avantajul indoielii. Presupun ca nu ai vrut sa fii nepoliticos sau sa imi ranesti sentimentele. A iesit gresit si ai reactionat cum nu ai fi reactionat in alta ocazie.

6. Iert mai des

Voi lua fiecare usoara perceptie sau ofensa si o voi analiza inainte de a merge la culcare. Si, daca nu pot renunta la ea pentru ca este prea dureroasa pentru a renunta, iti voi spune ce simt si ce am nevoie pentru a rezolva lucrurile impreuna.

7. Apreciez mai mult

Iti voi spune mai des ce simte inima mea. Pentru ca vreau sa apreciez mai mult, sa iti multumesc mai mult pentru ca esti in viata mea si sa te iubesc mai mult. Vreau sa stii cat de important esti pentru mine.

8. Daruiesc liber

Voi oferi dragostea, sprijinul, intelegerea si binele meu persoanelor care vor avea nevoie. Pentru ca in aceasta lume este nevoie de mai multa iubire.

9. Iubesc oricum

Chiar daca esti incapatanat sau usor nervos, te voi iubi oricum. Chiar daca esti tacut sau agitat, voi incerca sa imi amintesc ca in ciuda tuturor starilor este aceeasi inima de care m-am indragostit si sa te iubesc la fel.

Acesta este tipul de persoana care vreau sa devin. Pentru ca viata este despre oameni... si toti oamenii au nevoie de putina dragoste.