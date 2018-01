Nu te grabi in nicio relatie. Mai intai lucreaza la tine insati. Descopera cine esti cu adevarat, invata sa te iubesti, experimenteaza ceea ce simti. Mai intai fa toate aceste lucruri si vei vedea cum vei atrage acea iubire speciala.

foto interior si prima pagina: nuvolanevicata, Shutterstock

A te iubi este minunat. Impartasindu-ti viata cu cineva care te intelege, te iubeste pentru cine esti si te apreciaza este si mai minunat. Uneori, totusi, trebuie sa lucram mai intai la noi insine inainte de a fi gata sa atragem o astfel de dragoste adevarata. Decat sa sari intr-o aventura romantica fara sa te gandesti, te incurajez sa raspunzi la aceste cateva intrebari pe care le-am gasit pe TinyBuddha.

1. Sunt pregatita?

Pregatirea nu inseamna sa fii gata sa renunti la lucruri precum libertatea si independenta, ci sa te dedici unei relatii si sa impartasesti viata cu o alta persoana. Pregatirea este, de asemenea, legata si de a avea o viata implinita chiar acum ca o persoana singura. Este vorba despre a nu avea nevoie de un partener, ci de a iti dori unul.

Pregatirea are loc in timp. Sa fii pregatita inseamna sa fii multumita de viata ta asa cum este acum. Cand esti atat de pregatita, atragi oameni fericiti si ajungi sa creezi relatii fericite, de lunga durata.

2. Sunt fericita?

Inainte de a cauta un barbat pe care sa il inviti in viata ta este important sa fii cu adevarat fericita.

Fericirea nu apare in mod magic in momentul in care intalnesti dragostea vietii tale. Fericirea trebuie sa fie deja acolo. Nimeni nu este responsabil pentru fericirea ta... tu esti!

Cum poti fi fericita singura? Pentru inceput, schimba-ti perspectiva si apreciaza ce ai in loc sa te concentrezi pe ceea ce iti lipseste pentru ca nu esti intr-o relatie. Cu cat esti mai fericita acum, singura, cu atat iti va fi mai usor sa atragi persoana potrivita pentru tine.

3. Ma iubesc?

Cantitatea de dragoste pe care o ai de oferit sufletului tau va determina deciziile tale romantice. Daca nu te simti vrednica de iubire, atunci vei face compromisuri care te-ar putea rani. Daca nu simti ca esti cel mai bun lucru care i se poate intampla vreodata unui barbat, atunci cred ca mai trebuie sa lucrezi la dragostea de sine.

Dragostea de sine este indrazneata. Iubirea de sine inseamna sa fii atenta la sufletul tau, sa ai grija de inima ta, sa iti revendici dorintele, sa stii ce meriti si sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Doar atunci cand te iubesti pe tine insati vei stii ca esti cu adevarat pregatita pentru a fi intr-o relatie.

4. Stiu ce vreau cu adevarat de la o relatie?

Nu este suficient sa stii ce vrei de la o relatie. Nu este suficient sa stii ca nu iti mai doresti sa fii singura. Nu este suficient sa stii ca ti-e dor de compania unui barbat in viata ta.

Trebuie sa stii cu ce fel de persoana vrei sa iti imparti viata. Trebuie sa stii cum vrei sa te simti in relatia sentimentala. Trebuie sa stii cum vrei sa traiesti viata in momentul in care in sufletul tau a intrat un barbat. Mai presus de toate, trebuie sa cunosti tipul de barbat pe care vrei sa il ai alaturi de tine.

Ia o foaie de hartie si scrie ceea ce simti. Apoi pune-ti cateva intrebari esentiale si fii cinstita in timp ce raspunzi la aceste intrebari. Stiind ce vrei te poate salva de multa durere si de un timp pierdut.