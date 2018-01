Meriti genul de iubire care este mai profunda decat tot ce ai simtit pana acum pe aceasta lume. O iubire care nu poate fi definita nici de bogatie si nici de faima, nu poate fi masurata in timp sau distanta si nu poate fi comparata cu nimic din Univers. Da, meriti o iubire profunda... prea profunda incat sa iti miste sufletul si sa iti dea emotii doar cand te gandesti la ea.

foto interior si prima pagina: nuvolanevicata Shutterstock

Meriti o iubire care te motiveaza. Una care iti sopteste "Continua" atunci cand devine prea dificil sa mai faci un pas in fata, una care iti va deschide ochii fata de orice lucru frumos care strabate Pamantul. Meriti un tip de dragoste care iti va permite sa apreciezi si cele mai dificile experiente pentru ca acestea vin cu cele mai bune lectii de viata... si te va face sa iti dai seama ca fiecare scena trista reprezinta un sfarsit fericit. Meriti o iubire care ramane intotdeauna langa tine si care iti aminteste ca dragostea este cea care te ajuta sa apreciezi viata, care te otiveaza sa traiesti fiecare moment la intensitate maxima. Si sa nu renunti niciodata.

Meriti o iubire care vine in viata ta si ramane acolo... pentru ca nu ai timp sa joci jocuri. O iubire care sa ajunga la sufletul tau in momentul in care vei fi pregatita pentru o relatie. O iubire care sa iti dea aripi, sa te completeze, sa iti puna zambetul pe buze chiar si in cele mai dificile momente ale vietii tale. Meriti o iubire care sa te pretuiasca, sa te sustina, sa te auda si sa te pastreze aproape de ea.

Meriti o iubire care sa te faca sa te simti acasa... pentru ca dragostea este o samanta care aduce roade de bunatate, curaj, compasiune si speranta. Este un copac care are radacini din incredere, loialitate si intelegere. Fiecare inima este o casa si aceasta casa devine goala cand dragostea lipseste. Meriti o iubire care nu te face sa te simti fara adapost si meriti o iubire care te face sa te simti responsabila sa o hranesti. O iubire in care gasesti tot ce ai nevoie.

Meriti o iubire care te elibereaza de toate amintirile rele din trecut, de toate imaignile urate pe care ti le-ai imaginat despre dragoste, de durere si de neincredere. Meriti o iubire care iti permite sa pleci cand simti ca nu mai poti ramane.

Meriti o iubire care poate rezista celor mai puternice si maificile furtuni.

Si sa iti mai spun ceva... Da, acest tip de iubire nu exista doar in visurile noastre. Este real. Trebuie doar sa crezi si sa astepti. Pentru inceput, invata sa te accepti asa cum esti, sa te iubesti pentru ceea ce esti si sa te asiguri ca esti pregatita sa primesti o astfel de iubire in dragostea ta, ca esti dispusa sa oferi mai mult decat vrei sa primesti. Aminteste-ti, a iubi inseamna sa simti si sa traiesti primind si oferind dragoste.