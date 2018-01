Un spatiu aglomerat este un spatiu in care nu te simti deloc bine, in care gandurile nu au sens si problemele nu isi gasesc rezolvare. In cazul in care ai adunat fel si fel de lucruri pe care nu le mai folosesti este timpul pentru o curatenie generala.

foto interior si prima pagina: Monika Wisniewska, Shutterstock

Nu iti aglomera locuinta deoarece astfel iti aglomerezi si mintea, si sufletul. Gandeste-te la toate lucrurile pe care le detii ca obstacole in calea ta. Sunt unele lucruri care te ajuta sa fii mai eficienta, mai activa, mai relaxata, in timp ce altele sunt doar obstacole.

Pentru a elimina dezordinea din casa ta trebuie sa scapi de lucrurile pe care nu le mai folosesti. Urmeaza pasii de mai jos pentru a iti simplifica viata si pentru a elimina dezordinea din cap:

7 Pasi pentru a iti purifica viata prin eliminarea dezordinii din casa ta

1. Fa o lista cu toate lucrurile pe care le ai.

Sfat: Incepe cu cele mai importante si incheie cu cele mai putin importante. Cele mai putin importante sunt cele pe care le folosesti rareori (sau nu le mai folosesti deloc).

2. Cele mai importante sunt lucrurile pe care le folosesti in fiecare zi sau la ocazii speciale.

3. Scapa de toate lucrurile care nu sunt importante si pe care nu le mai folosesti - ofera-le cadou prietenilor sau doneaza-le.

4. Din lista lucrurilor importante, incearca sa iti dai seama ca vei folosi toate aceste lucruri.

5. Scapa de lucrurile importante pe care nu este posibil sa le mai folosesti.

6. Aranjeaza restul obiectelor in locurile lor corespunzatoare.

7. Scapa cat mai repede de toate celelalte lucruri pe care ai ales sa nu le mai pastrezi. Vei vedea cat de bine arata casa ta.

Iata care sunt cele mai importante avantaje ale stilului de viata minimalist:

- eliminarea aglomeratiei din casa ta este primul pas catre o viata simpla sau un stil de viata minimalist.

Multi oameni aleg sa traiasca un stil de viata minimalist deoarece un trai simplu inseamna mai multa liniste si mai multa pace. Cand urmezi un stil de viata minimalist, te vei bucura de urmatoarele:

- devii un cumparator constient deoarece atunci cand te afli in situatia de a cumpara ceva esti deja constient sa achizitionezi numai lucrurile care au un scop real pentru tine;

- incepi sa economisesti fara sa iti dai seama;

- esti mult mai eficienta. Nu ai nevoie de mult timp pentru a cauta ceva prin lucrurile tale.

- ai mai mult spatiu in casa;

- esti mult mai fericita in propria casa. Avand doar lucrurile de care ai nevoie, te vei simti mai putin vinovata ca iti cheltuiesti banii pe lucruri de care nu ai nevoie;

- iti este mai usor sa faci curatenie in casa deoarece ai mai putine lucruri de mutat/ pus in ordine;

- nu esti atasata de multe lucruri.