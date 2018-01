Pe 31 ianuarie 2018 are loc cea de-a doua luna plina din Ianuarie (prima s-a intamplat pe data de 1 ianuarie 2018), marcand prima dintre cele doua Luni Albastre din 2018; acest fenomen se va alinia cu o eclipsa lunara totala (vizibila in Asia, Indonesia, Noua Zeelanda si Australia), care va transforma luna intr-o culoare izbitoare, motiv pentru care multi o numesc "Luna sangerie".

De acest spectacol vom avea parte o data in viata. Fenomenul astronomic s-a intamplat ultima data acum 150 de ani.

Luna este strans aliniata cu Ceres, motiv pentru care astrologii sunt de parere ca Luna Purpurie va fi un moment de varf in ceea ce priveste energia feminina. Potrivit consciousreminder, Luna patroneaza energia feminitatii, concentrandu-se pe calitatile feminine, iar Ceres patroneaza energia independentei feminine si modernitatea. Cu aceasta combinatie, aceasta eclipsa lunara va aduce o constientizare sporita in special asupra femeilor.

Luna sangerie din 31 ianuarie 2018 aduce schimbari pe plan sentimental

Pe plan sentimental, relatiile intime, viata de familie si legaturile emotionale sunt aduse in centrul atentiei. Momentul in care Luna intra complet in umbra Pamantului actioneaza ca un fel de resetare pentru starea noastra emotionala. Putem renunta la toate starile rautacioase, la emotiile dificile si dureroase pe care le-a adapostit inima noastra in toata aceasta perioada.

Un lucru este sigur: va fi o eclipsa foarte puternica. Racul este conducatorul vietii de familie. Aceasta eclipsa va stimula instinctul matern si va veni cu un val de sensibilitate ce este destinat tuturor zodiilor.

De asemenea, Eclipsa super lunii purpurii din 31 ianuarie 2018 poate duce la aparitia unor sentimente conflictuale si, daca acestea nu se rezolva, vor creste semnificativ in urmatoarea perioada. Este un moment foarte bun pentru a acorda o atentie deosebita sentimentelor si emotiilor pe care le avem astfel incat sa reusim sa rezolvam toate problemele cu care ne-am confruntat in ultima perioada.

In astrologie, Luna reprezinta dorintele noastre cele mai adanci, nevoile de baza, obiceiurile noastre, mintea noastra inconstienta si abilitatea de a raspunde (sau de a reactiona) la orice situatie data. In ansamblu, luna reprezinta modul in care ne simtim si modul in care ne-am programat sa gandim si sa raspundem.

In tarot,reprezinta iluzii si intuitie. Aceasta apare cand cineva minte, cand te simti pe tine insati sau cand banuiesti ca exista mai multe lucruri decat vezi si crezi. Aceasta carte puternica poate aparea, de asemenea, atunci cand refuzi sa auzi ce iti spune intuitia.

Acum ca am discutat despre semnificatia Lunii, este timpul sa acordam o atentie si nuantei de rosu.

Rosul este una dintre cele mai vibrante si puternice culori ale spectrului. Acesta reprezinta incapatanare, incredere, curaj, pasiune, agresiune si onestitate. Persoanele care iubesc nuanta rosu sunt foarte increzatoare in ele si acest lucru are sens deoarece rosul este strans legat si de constiinta de sine si de capacitatea noastra de a supravietui si de a prospera.

Eclipsa de Luna din 31 ianuarie 2018 este strans legata de constelatia Racului. In astrologie, Racul este cel mai sensibil si mai emotional semn al zodiacului.

In aceasta perioada este important sa ne gandim la polaritatile din viata noastra legata de parinti si la rolurile pe care femeile il au nu doar in relatia de familie, ci si in societate. Este timpul sa privim cu atentie in sufletul nostru si sa gasim echilibrul care ne poate ajuta sa traim viata la care visam.

Profita de acest femonen rar si alege schimbarea in viata ta

In aceasta perioada poti experimenta schimbari interesante nu doar in viata personala, ci si in relatiile sentimentale si in sufletul tau. Fiecare schimbare te conduce mai departe pe calea adevarului.

Nu vei mai simti nevoia de a minti pentru a te integra in societate. Nu va trebui sa ascunzi cine vrei sa fii. Aceste schimbari nu se vor intampla peste noapte, ci treptat, de aceea este foarte recomandat sa te inzestrezi cu rabdare.

Ca si Luna in timpul eclipsei, esti tot tu chiar si atunci cand nu poti vedea asta si chiar daca simti ca trebuie sa ascunzi cine esti. Mintea ta, emotiile tale, gandurile tale, sufletul tau - nimic nu s-a schimbat si nimic nu se poate schimba daca tu nu iti doresti asta.

De aceea trebuie sa stii ca toate lucrurile din viata, aceste greutati care te apasa pe umeri, aceste confuzii care nu te lasa sa vezi liber calea pe care ai ales-o, vor trece in cele din urma. Profita de acest fenomen si alege schimbarea in viata ta.

Drumul Eclipsei de Luna din 31 ianuarie 2018

Eclipsa de Luna va fi vizibila in Nord-Vestul Americii de Nord, zona Pacificului, Asia si Australia. Intreaga eclipsa va dura 5 ore si 17 minute, iar eclipsa totala va avea durata de 1 ora si 17 minute.