Multi oameni cred ca anumite lucruri se intampla fara un motiv special, dar daca incepem sa ne ascultam intuitia, ne vom da seama ca tot ce ni se intampla este rezultatul gandurilor, emotiilor si actiunilor noastre. Poate ca nu suntem constiente de faptul ca suntem creatorii fiecarui moment al vietii, dar, din fericire, universul ne trimite numeroase semne pentru a ne face constiente de faptul daca suntem sau nu pe drumul cel bun.

foto interior si prima pagina: Romolo Tavani, Shutterstock

Desi putem vibra pe frecvente inalte, este dificil sa mentinem acest nivel tot timpul. Acest lucru se datoreaza faptului ca sufletele noastre se afla pe Pamant intr-o dimensiune care mult mai densa si mai lenta decat dimensiunile mai inalte. Ia in calcul si constiinta colectiva, alimentatia, bruiajul electromagnetic, impactul mass-media, calitatea aerului din marile orase.

Ca urmare, din cand in cand, ne confruntam cu circumstante nedorite. Atata timp cat asculti cu atentie semnele de avertizare trimise de Univers, poti reveni imediat pe calea cea dreapta. Printre semnalele care te avertizeaza sa te opresti si sa regandesti cursul actiunii se numara senzatiile neplacute in stomac, blocajele in trafic, altercatii cu alte persoane, mici leziuni, aparitia unor cheltuieli sau facturi neprevazute, certuri cu persoanele apropiate, boli si dureri de cap, pierderea sau distrugerea lucrurilor pe care le detii, mirosuri, sunete sau gusturi neplacute. Toate aceste semne inseamna ca trebuie sa te concentrezi si sa iti ajustezi frecventa. Nu continua sa lucrezi la un anumit proiect, nu continua conversatia sau nu te focusa asupra gandurilor pe care le ai in acel moment deoarece nu vor va duce nicaieri.

In schimb, respira profund, iesi din situatie sau chiar fa-ti timp penru o meditatie scurta, daca poti. Cand observi aceste semne, actioneaza imediat si concentrarea asupra ta insati va opri momentul negativ.

Pe de alta parte, cand gandurile, sentimentele si actiunile tale au o vibratie de inalta frecventa, incep sa apara lucruri pozitive. Vei face lucrurile la momentul potrivit si vei fi urmarita de fericire. Prin urmare, este important sa iti obisnuiesti mintea sa aleaga constient ganduri pozitive si, prin urmare, sa vibrezi pozitiv. Ai grija de energia ta si acorda atentie numai gandurilor, sentimentelor si actiunilor care corespund frecventei naturale a sufletului tau.