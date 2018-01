Sunt momente in viata cand o despartire de persoana iubita te poate duce la depresie. Este una dintre cele mai grele provocari pe care le poate intalni un om. Cei mai multi dintre noi nu stim, in acele clipe, ce avem de facut, asa ca specialistii de la psychologytoday.com vin cu sfaturi sa treci peste o despartire mai usor si inteligent.

In acest articol este vorba despre sfarsitul unor legaturi de lunga durata, nu de aventuri in care nu sunt investite multe sentimente. O relatie de durata presupune nu doar iubire si atractie fizica, ci si compromisuri, comunicare, intelegere, diplomatie, toleranta. De aceea, incheierea unei astfel de legaturi intre doi oameni ii poate destabiliza fizic, dar mai ales psihic. Psihologii compara perioada de dupa decizia finala cu un doliu, dar vin intr-ajutor cu aceste sfaturi sa treci peste o despartire. Tine cont de ele, ca sa nu suferi mult sau sa ramai ancorata in trecut.

Reinventeaza-te

Cand iti petreci mare parte din timpul tau alaturi de o persoana, incepi sa te identifici cu ea. Aveti pasiuni comune, obiceiuri similare, preferinte muzicale si culinare asemanatoare. De aceea, cand suntem in fata unui final de relatie ne simtim confuze, pierdute si nu mai stim ce sa facem cu timpul nostru.

