Iata un sfat esential pentru a fi fericita: Nu te compara cu alte persoane.

Nu te compara cu cea mai buna versiune a oamenilor de pe retelele de socializare. Pentru ca nici ei nu sunt asa cum sunt in postarile de pe Facebook si Instagram.

foto interior si prima pagina: coka, Shutterstock

Este asa ciudat cum ne place sa ne ranim sufletul. Ne place sa ne distrugem stiam de sine, sa ne criticam grav si sa gasim modalitati de a ne face sa ne simtim nesemnificativi. Este bizar, insa toata lumea a facut asta, o face sau o va face la un moment dat in viata. Unii oameni o fac chiar tot timpul.

Alegem o modalitate de a ne rani gratis sufletul. Alegem sa ne comparam cu alte persoane.

Orice avem - orice calitate, abilitate, orice aspect ce tine de corpul nostru, de gandurile noastre, de cariera, de relatii - poate fi masurat si comparat cu "orice-ul" altei persoane intr-o maniera depreciativa.

Nu conteaza cine esti, esti sigura ca altcineva are un corp mai bun, un par mai frumos, un cont bancar mai mare, o masina mai buna, mai mult succes, mai multa incredere, mai mult farmec, mai multe haine, mai multe vacante, mai mult timp liber... si asa mai departe. Chiar si printre tipurile spirituale de oameni exista acest stil de comparatie, unde acesti oameni se compara cu ceilalti pentru a vedea cine mediteaza mai bine si mai mult, cunoaste mai bine textele sacre, sunt mai devotati lui Dumnezeu.

Da, este o nebunie.

Mai rau decat toate, in zilele noastre ne comparam cu cea mai buna versiune a celorlalti atent elaborata, modificata si manipulata pe social media. Nu este de ajuns ca acea persoana sa arate mai bine, vrem sa comparam varianta obosita din fata oglinzii din baie cu imaginea fotografiata de acea persoana in unghiul potrivit, cu lumina potrivita si cu programele de editare potrivite. Vrem sa comparam o zi dificila la birou cu versiunea romantica si editata a unei persoane din vacanta. Este o iluzie dureroasa.

In aceasta lume fiecare persoana este unica. Fiecare dintre noi are daruri diferite, calitati diferite, defecte diferite si provocari diferite. Fiecare are povestea lui. Suntem imposibil de comparat. Nu este niciun folos in aceasta comparatie, nu ajuta la nimic.

Este auto-tortura sa te compari cu ceilalti. De ce ai face asta? Nu iti lasa mintea sa alunece pe aceasta prapastie. Cu puterea de auto-observare si auto-comanda, opreste-ti gandurile.

Comparatia este buna doar daca alegi un standard sanatos pentru a te compara: compara-te cu cea mai buna versiune a ta. Cand faci o alegere in viata, intreaba-te "Este cel mai bun lucru pe care il pot face pentru mine? Imi va fi de folos in viitor?". Incearca sa fii cea mai buna persoana. Pentru a face asta ai nevoie de putere, vointa si hotarare - calitati pe care deja le ai. Rezultatul va fi minunat - te vei simti implinita, vei zambi mai mult, vei fi mai fericita si te vei bucura de viata pe care o ai.

Lumea nu are nevoie de tine ca sa fii ca oricare alta persoana. Lumea are nevoie doar de cea mai buna versiune a ta.

un material Conscious Reminder