Daca cineva lucreaza la propria persoana si incearca sa se schimbe, este inutil sa ii amintim de trecut. Oamenii se pot schimba, oamenii pot creste. Toti stim acest lucru. Dar, tie ti-ai oferit sansa de a te schimba si de a creste?

Daca spui "Nu", nu esti singura. Stiu exact cum te simti. Toata lumea a fost in acel moment in aceasta viata. Uneori suntem victimele propriilor emotii. Si de multe ori tot ce facem este sa tinem cu dintii de trecut.

foto interior si prima pagina: Jozef Klopacka Shutterstock

Dezvoltarea este dureroasa. Schimbarea este dureroasa. Insa, in cele din urma, nimic nu este la fel de dureros cu a ramane blocat in trecut.

Iata care sunt cele mai importante lectii de viata pe care le invatam pe masura ce lasam trecutul in spate:

1. Inveti ca nu ai nimic in trecut de care sa te tii cu adevarat.

Toate lucrurile din trecutul nostru pe care incercam cu disperare sa le pastram, ca si cum ar fi adevarate, nu sunt cu adevarat acolo. Sau, daca sunt acolo intr-o anumita forma, ele se schimba si nu ne aduc niciun beneficiu.

Viata devine mult mai usor de trait in momentul in care intelegem acest lucru.

Imagineaza-ti ca esti legata la ochi, intr-o piscina cu apa adanca. Te lupti cu disperare sa ajungi la marginea bazinului, crezand ca aceasta este aproape de tine... insa, de fapt, este foarte departe de tine. Incercarea de a apuca acea margine imaginara te streseaza si te oboseste. Depui eforturi sa ajungi la ceva care nici nu exista.

Acum, imagineaza-ti ca te opresti pentru o secunda, respiri adanc si intelegi ca nu exista nimic in apropiere de care sa iti prinzi mainile. Doar apa in jurul tau. Poti continua sa lupti cautand ceva de care sa te sprijini... sau poti accepta ca in jurul tau este doar apa, asa ca te relaxezi si plutesti.

Astazi, te provoc sa iti pui urmatoarele intrebari:

- care este acel lucru din trecut pe care incerci in continuare cu disperare sa il tii in viata ta?

- cum te afecteaza in prezent?

Imagineaza-ti apoi ca lucrurile pe care incerci sa le pastrezi nu exista. Imaginati-va ca le lasi sa plece... si pur si simplu plutesti.

2. Durerea subtila pe care continui sa o simti poate fi vindecata prin compasiune pentru oamenii care sufera alaturi de tine.

Cand inca trecem printr-o experienta dureroasa din trecut, este usor sa ne gandim ca suntem singuri in acest moment al vietii noastre - ca nimeni altcineva nu intelege cum ne simtim. Intr-un fel, ne plasam subconstient in centrul universului si vedem totul exclusiv din punctul nostru de vedere si cum ne afecteaza doar pe noi, fara a lua in considerare pe nimeni altcineva. Insa, pe masura ce timpul trece si ne largim treptat orizonturile, incepem sa vedem ca gandirea noastra egoista doar ne alimenteaza mizeria.

Asadar, de fiecare data cand simti ca durerea din trecut incearca sa puna stapanire pe tine, concentreaza-ti atentia asupra oamenilor din jurul tau.

Cea mai simpla modalitate de a face acest lucru? Incearca sa fii o ancora pentru oamenii din jurul tau.

3. Exista intotdeauna ceva pentru care sa fii recunoscatoare in prezent.

Chiar si atunci cand trecutul tau - povestea ta - incearca sa te traga inapoi, poti gasi bine in viata ta. Incearca sa te concentrezi asupra binecuvantarilor tale prezente.

Ce vezi in viata ta chiar acum? Fii recunoscatoare pentru tot ce ai. Pentru sanatatea ta, pentru familia ta, pentru prietenii tai si pentru casa pe care o ai. Multi oameni nu au nici macar aceste lucruri.

De asemenea, reaminteste-ti ca cel mai bogat om nu este cel care are cel mai mult, ci cel care are nevoie de mai putin. Bogatia vine din suflet, bogatia este un obicei al mintii tale. Cere mai putin si apreciaza mai mult astazi.