In fiecare zi, in considerare doar acele ganduri si actiuni care iti aduc cea mai mare bucurie. Stii tu, acea bucurie care izvoraste din suflet si care te face sa te simti fericita ca esti in viata. Una dintre cele mai puternice astfel de actiuni este sa iti pui darul sau talentul in slujba celorlalti oameni.

Atunci cand te indoiesti de tine si te intrebi cine are nevoie de ceea ce poti tu sa oferi, de talentul tau, da-ti seama ca numerosi sunt aceia care au nevoie de darul tau. Fiecare om de pe aceasta planeta are un dar de oferit. Poate ca darul tau este capacitatea de a aduce un zambet pe chipul celor cu care intri in contact in timpul zilei. Pentru fiecare dintre noi, darul pe care il avem de oferit este o exprimare creatoare a sinelui. Asadar, ai incredere in darul tau. Exprima-l si daruieste-l neconditionat.

Iti vei gasi darul acolo unde vei descoperi cel mai profund bucuria si entuziasmul. In felul tau de a fi, de a fiinta care se produce natural, fara efort, in care esti tu insati.

Cum iti dai seama ca ti-ai descoperit darul? De regula, apar sincronicitati iar drumul iti este deschis. Esti la locul potrivit la momentul potrivit si intalnesti oamenii care te ajuta sa iti oferi darul. Atunci cand lucrurile nu stau astfel, este semn ca incerci sa oferi ceva ce nu este, de fapt, darul tau sau ca nu ai suficienta incredere in tine. O alta dovada a faptului ca ti-ai descoperit si ca iti oferi darul este prosperitatea din viata ta. Paul Ferrini crede ca prospera la toate nivelurile doar ceea ce vine cu mult entuziasm din inima noastra. Pretuirea - manifestata in diverse forme, este o curgere naturala de energie inapoi catre tine atunci cand ceilalti se simt conectati la tine si la povestea ta. De aceea, este important sa fim noi insine si sa spunem adevarul.

Sunt si oameni care isi afla darul dar nu stiu cum sa il ofere. Intr-o era in care se pune atata pret pe studii de audienta si portretul robot al clientului ideal, Paul Ferrini spune ca trebuie sa iti bati capul cu cine primeste darul tau. Treaba ta este sa il lasi sa plece liber si sa ajunga la cine are nevoie de el. Nu-l judeca, ci imbratiseaza-l si ofera-l.

PS - atunci cand am salvat acest articol in computer, am scris in titlu ofera lumii daul tau. Pana la urma, despre asta e vorba. Ofera lumii si implicit tie, da-ul tau. Da-ul tau la bucurie, iubire, la cine esti cu adevarat, la exprimarea talentului tau si a potentialului tau nelimitat.