Sufletul uman este capabil de multe lucruri. Suntem, de fapt, mult mai puternici decat credem ca suntem. Cu toate acestea, trebuie sa ne canalizam cu adevarat energia pentru a ne debloca adevaratele puteri. Iata cum sa facem acest lucru.

foto interior si prima pagina: bruniewska Shutterstock

Cu siguranta ai avut cel putin un moment in viata in care ai crezut ca cineva incearca sa iti spuna ceva. Este un sentiment ciudat si, in acleasi timp, foarte confortabil.

Iti suna familiar? Daca da, ai experimentat ceva numit intuitie. Intuitia este cea mai puternica forma de inteligenta si sunt atat de multe lucruri de castigat de pe urma ei.

Intuitia reala poate fi deseori descrisa ca fiind coplesitoare. Este una dintre cele mai puternice emotii pe care le poate simti o persoana si, ascultand-o, te poate ajuta sa ajungi pe drumul potrivit - sau te poate scoate dintr-o incurcatura.

Oamenii de stiinta sustin ca intuitia este cea mai inalta forma de inteligenta. Ei o descriu ca o bucata de informatii care nu pot fi procesate suficient de repede de mintile noastre constiente.

Cu toate acestea, alte parti ale creierului primesc mesajul. Acest lucru are ca rezultat senzatia de deja-vu sau un sentiment de intuitie.

Daca vrei sa iti deblochezi complet intuitiile spiritului, este important sa faci urmatoarele lucruri:

1. Mediteaza

Pentru a intra intr-o stare calma si relaxata, meditatia este o modalitate excelenta de a incepe. Facand acest lucru, te conectezi la sinele spiritual si te deconectezi de forma fizica. Concentreaza-te pe respiratie si pe lucrurile care se intampla in jurul tau.

2. Traieste in prezent

De multe ori devenim obsedati de lucruri care nu conteaza. Am putea fi obsedati de ceva care s-ar putea intampla in viitor sau, de asemenea, am putea fi ingrijorati de ceva care s-a intamplat deja. Ambele moduri de ganduri pot intrerupe contactul cu spiritul tau, cu sufletul tau.

3. Foloseste-ti simturile

Pentru a practica intarirea intuitiei, verifica realitatea in care traiesti pe parcursul zilei. Astfel, fii prezenta, priveste, miroase, asculta, gusta si atinge mai mult decat o faci de obicei. Aceste mici obiceiuri te pot ajuta sa dezvalui multe lucruri pe care nici nu le-ai observat pana acum.

4. Ai incredere in instinctul tau

Daca esti stresata cu privire la o situatie, ai incredere in instinctul tau. Indiferent ca este vorba despre o decizie mica sau de una extrem de importanta, increderea in tine este unul dintre cele mai proeminente semne ca iti deblochezi intuitia.

5. Fii constienta

Ramai constienta in realitatea din acest moment si de tot ce se intampla in jurul tau. A face acest lucru iti permite sa gasesti diferenta dintre lumea fizica si cea spirituala.

6. Simte energia pozitiva

Pe masura ce te concentrezi asupra intuitiei, vei fi mult mai constienta de energia din jurul tau. Este un sentiment frumos si cu cat te concentrezi mai mult asupra acestuia cu atat va deveni mai proeminent.