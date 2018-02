Ii esti datoare sufletului tau sa il ajuti sa isi gaseasca locul in care se simte acasa.

Locul sufletului este acel coltisor de pe pamant in care sufletul tau se simte ca acasa. Este locul in care simti ca apartii cu adevarat, un loc in care te simti conectata puternic cu pamantul si ca energia pozitiva curge prin intregul tau corp.

Unele persoane pot simti ca sufletul lor este pe jumatate din toate locurile de pe pamant, in timp ce altii se simt bine acolo unde sunt.

Insa, potrivit nativilor americani, toti avem un loc in care sufletul nostru se simte cel maib ine. Este un loc de apartenenta care ne poate ajuta sa ne indeplinim destinul.

Gasirea locului sufletului iti ofera urmatoarele lucruri incredibile:

1. Vei simti o legatura puternica, un fel de familiaritate ca si cum ai mai fi fost in acel loc si inainte.

2. Esti libera sa fii cine esti si vei deveni mai mult din tine insati (si nu din ceilalti).

3. Lucrurile se vor manifesta cu un sentiment de liniste si usurinta in viata ta.

4. Vei simti ca apartii cu adevarat... ca si cum in sfarsit ai ajuns acasa.

5. Te vei simti mai apropiata de lumea spirituala. Si chiar de spiritul tau.

6. Creativitatea te va indruma si motiva in gasirea sensului sau scopului vietii.

7. Te simti legata de natura.

8. Te simti inradacinata cu locul in care esti.

9. Te eliberezi de toate lucrurile negative si de traumele din trecut.

10. Simti ca este locul in care poti face orice.

Schimbarea mediului inconjurator iti ofera foarte multe avantaje.

Desi gasirea locului sufletului nu necesita neaparat sa calatoresti departe, fizic, iesirea din locul in care te afli in prezent, chiar si pentru o scurta perioada de timp, iti ofera foarte multe beneficii.

Fiind inconjurata de un nou mediu, poti vedea lucrurile altfel si poti lua decizii care sa te ajute in viitor. De asemenea, iesirea in natura, este o modalitate excelenta de reconectare cu Pamantul.

Oriunde te afli in calatoria ta spirituala, gasirea locului sufletului tau este un efort pe care trebuie sa il faci pentru a iti indeplini scopul in viata.