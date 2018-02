Exista un moment in care iti dai seama ca ai o legatura speciala cu cineva. Poate fi ceva la fel de simplu precum iubirea pentru acelasi fel de mancare sau actiuni subtile ale afectiunii. S-ar putea sa nu iti dai seama, dar probabil ca ai gasit spiritul tau inrudit. Daca tu inca nu esti sigura, sufletul tau cu siguranta a facut-o.

Am gasit pe diply care sunt cele mai populare semne ca sufletul tau a gasit un spirit inrudit cu tine.

1. Creativitatea infloreste

Cand erai singura, erai buna la anumite lucruri, insa acum esti minunata la aceste lucruri. Partenerul tau te face sa iti doresti sa traiesti altfel viata, iar creativitatea ta infloreste in mod constant.

2. Impartiti aproape totul

Si aici nu ma refer doar la schimbul de lucruri materiale, ci si la momente. Aceste momente sunt chiar mai pretioase decat orice obiecte fizice.

3. Devii o prioritate

Sa gasesti pe cineva care isi da seama ca anumite lucruri sunt importante pentru tine este un lucru minunat pentru ca asta inseamna ca te cunoaste cu adevarat.

4. Nu exista cearta

Certurile sunt mai degraba niste argumente usor aprinse care se incheie cu momente de ras.

5. Aveti lucruri in comun

Fie ca va place sa rontaiti aceleasi chipsuri la filme sau sunteti pasionati de un anumit sport, este important sa va puteti bucura de aceleasi activitati. Acestea devin mult mai frumoase facute in doi.

6. Oferirea unui cadou este un lucru frumos

Cadourile nu sunt un gest pe care il faci pentru ca trebuie, ci pentru ca iti doresti asta. Vrei sa ii cumperi lucruri care ii plac si sa vezi fericirea in ochii lui in momentul in care deschide cadoul.

7. Puteti vorbi ore in sir

Discutiile dintre voi sunt cea mai naturala activitate. Puteti vorbi ore intregi fara sa va dati seama ca timpul a trecut. Si discutati despre orice subiect.

8. Iti este greu cand esti singura

Cand nu sunteti unul langa celalalt iti este greu. Minutele se simt ca ore, orele ca zile. Iar cand va revedeti este ca si cum v-ati vedea pentru prima data.

9. Aveti aceleasi visuri

Impartasiti aceleasi sperante si visuri - acesta este un bun indicator ca ti-ai gasit spiritul inrudit. Acum nimic nu mai pare dificil.