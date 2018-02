Iubirea nu are nicio limită, nicio formă și nicio condiție. Dacă am putea înțelege acest lucru, nu am avea nevoie să mai cumpărăm înghețată și să urmărim filme de dragoste triste în timp ce regretam alegerile făcute.

Specialiștii sunt de părere că atașamentul este "ucigașul" relațiilor. Acest lucru mic se deghizează în dragoste la început pentru ca mai apoi să devină gelozie și dependență.

Atașamentul este cunoscut și sub numele de co-dependență, ne face să credem că nu putem trăi fără persoană pe care o iubim. Însă asta înseamnă că ar trebui să trăiești cu persoana de lângă tine într-o cușcă periculoasă. Când ești profund îndrăgostită, uiți de importanța ta și de nevoile tale pentru că senzația pe care o ai atunci când trăiești cu acea persoană este una minunată.

Când iubești necondiționat, durerile atașamentului nu te pot afecta. Iubirea necondiționată este acceptarea a tot ceea ce este. Când nu poți accepta pe cineva pentru tot ce este, vei începe să încerci să o schimbi încercând să o convingi că tu știi cel mai bine. Acesta este adesea începutul relațiilor toxice.

Menținerea iubirii pure de a nu deveni atașament nu este ușoară, însă iată care sunt cele mai bine păstrate secrete pentru a realiza asta înainte de a fi prea târziu:

1. Iubirea este veșnică și incomparabilă

Când iubești cu adevărat pe cineva, nu ar trebui să existe limite. Ar trebui să fii capabil să iubești cu toată inima.

Când te atașezi de cineva, încerci să ții acea persoană lângă tine tot timpul. Ajungi să uiți darul singurătății. Îți dorești să știi unde este acea persoană tot timpul... și asta este periculos.

Odată ce înveți și accepți că dragostea nu are sfârșit și poate exista și peste lumi și peste oceane, atunci vei înțelege importanța acordării libertății și spațiului. Nu doar pentru persoana de lângă tine, ci și pentru tine.

2. Dragostea necondiționată este definiția acceptării imperfecții

Dragostea necondiționată înțelege că nimic nu este perfect și că, totuși, acea imperfecțiune este perfecțiunea. Atașamentul este extrem de critic, judecat, controlat și serios. Dacă te afli vreodată în luarea deciziilor pentru persoana iubită sau încerci să o convingi să se schimbe sau o mustrezi pentru că nu îndeplinește așteptările tale, ești pe calea suferinței.

Iubirea necondiționată pentru o persoană nu îți permite niciodată să mergi pe drumul spre atașament. Iubește tot ceea ce este pentru că este al ei.

Ultimul secret este cel mai important - și nu trebuie uitat niciodată.

3. Dragostea necondiționată este atotcuprinzătoare.

Înseamnă că trebuie să te includă și pe tine. Nu trebuie să uzi grădina altei persoane înainte de a o uda pe a ta. Iubirea necondiționată nu este posibilă fără iubire și acceptare de sine.

Înainte de a predica învățăturile iubirii necondiționate, trebuie să te consideri parte din această iubire totală. Integrarea iubirii necondiționate are puterea de a elibera omenirea de multe atașamente și are capacitatea de a vindeca rănile și de a da viață prin iubire.