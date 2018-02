Învăț treptat că sentimentele mele nu mă ajută să iau mereu deciziile potrivite sau să simt emoțiile potrivite. Uneori simt ceea ce simt din cauza singurătății, dintr-o anumită nevoie sau doar trăind o fantezie în capul meu. Învăț încet că instinctul meu poate fi uneori înșelător.

Învăț treptat ca inima mea poate fi indecisă. Tânjind după un cuvânt dulce, îndrăgostîndu-se de un simplu gest sau căutând lucruri pentru o fericire temporară. Încet învăț că atunci când vine vorba de iubire, inima mea încă nu poate spune când are dreptate. Inima mea încă nu știe cum să aibă încredere deplină. Inima mea este în proces de vindecare și, uneori, teama de a fi franță din nou mă împiedică să îndrăznesc să simt ceva.

Învăț încet că sentimentele mele se schimbă. Mă trezesc în fiecare zi o persoană diferită. Uneori sunt dornică să îmi petrec zilele în alături de oameni în jurul meu, alteori vreau doar să fiu singură. Uneori simt nevoia să am grijă de inima cuiva, alteori vreau ca cineva să aibă grijă de mine. Uneori simt că sunt pregătită să iubesc, alteori îmi dau seama că trebuie să mai aștept pentru că nu sunt pregătită pentru o nouă relație. Uneori știu ce îmi doresc de la viață, alteori simt că sunt pe marginea prăpastiei.

Sunt epuizată. Sunt epuizată pentru că încerc să îmi dau seama ce înseamnă tot. M-am săturat să tot citesc semnele și să încerc să înțeleg ce anume încearcă să îmi spună Universul. M-am săturat să îmi pun prea multe întrebări la care nu voi avea niciodată răspunsurile. Dar, din fericire, am pe cineva care să mă sprijine. Am încredere în cineva. Am Universul de partea mea.

Și învăț încet cum să am încredere în el și cum să îmi pun destinul în mâinile lui. Învăț încet cum să îmi las inima liberă. Pentru că sentimentele mele nu ar trebui să zburde peste tot și inima mea nu ar trebui să se simtă greoaie. Sufletul meu nu ar trebui să se simtă confuz.

Poate că problema mea este că încă sunt atașată de lucruri care nu sunt menite pentru mine și Universul încă încearcă să mă învețe cum să renunț.

Învăț încet cum să trăiesc frumos, cum să pun în practica lecțiile pe care le-am învățat, cum să îmi las sufletul în mâinile destinului. Trebuie să mă predau Universului. Trebuie să am încredere în el mai mult decât am încredere în sentimentele mele. Trebuie să am încredere în destinația lui chiar dacă nu știu cum voi ajunge acolo.