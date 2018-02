Ai senzatia ca ceva este in neregula. Ca noul partener te va rani. Ai dreptate, bazeaza-te pe intuitie si descopera cum sa stii daca te indragostesti de un barbat toxic. Afla daca ai un partener care te manipuleaza si daca noua relatie de cuplu nu are sanse. Desparte-te de el inainte sa iubesti un barbat ce te va rani!

Pentru ca iubirea si manipularea nu se amesteca. Pentru ca sigur te indragostesti de un barbat toxic daca noul partener care te manipuleaza devine din ce in ce mai intim. Ai grija la urmatoarele semne ca iti prezic ca iubesti un barbat ce te va rani si ca noua relatie de cuplu nu are sanse prea mari de succes. Editorii Your Tango au stat de vorba cu specialistii in relatii si iti impartasesc cum sa realizezi de la inceput ca noul partener te va rani in timp.

6 semne ca te indragostesti de un barbat toxic

Un partener care te manipuleaza se apropie si incearca sa devina intim rapid

Aceasta tipologie este usor narcisista. Este rapid interesat de tine. Vrea sa auda totul despre tine, despre viata ta si te va determina usor sa ii spui lucruri si secrete pe care nimeni nu le mai stie despre tine.