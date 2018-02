Daca esti la inceput alaturi de partenerul tau si simti ca va potriviti si ca lucrurile merg bine, vei dori sa stii care sunt lucrurile care duc la o relatie de cuplu fericita.

De multe ori credem ca micile compatibilitati fac o relatie de cuplu fericita. Stati fata in fata si el spune ca adora mancarea indiana, iar tie ti se face rau daca mananci iute. Stati fara in fata si el iti spune ca are bilete la o trupa rock. Iar tie nu ti-a placut niciodata muzica rock.

foto interior si prima pagina: George Rudy Shutterstock

Tinzi sa tragi concluzia ca nu sunteti compatibili! Ca nu va potriviti. Ca nu aveti lucruri in comun. Tinzi sa crezi ca nu este perfect pentru tine. Tinzi sa crezi ca nu puteti avea o relatie de cuplu fericita.

Si totusi, ce conteaza ca o relatie de cuplu sa fie implinita? Specialistii de la Elite Daily au stat de vorba cu CEO-ul unui site de relatii care analizeaza multe informatii legate de intalniri romantice si, mai ales, legate de compatibilitatile dintre oameni.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro