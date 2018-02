comunicat de presa:

Specialistul in transformari radicale de look, hairstylist-ul Adrian Perjovschi dezvaluie trendurile coafurilor de mireasa pentru anul 2018

“Trendurile de anul acesta duc spre romantic-glam. Avem foarte multe variante de coafura care sa inspire pe toata lumea si sa fie pe toate gusturile. Coafurile clasice se transformma foarte usor cu un touch de eleganta in coafuri moderne si fresh.” – declara hairstylistul.

Cu experienta de profesionist si pasiunea pentru ceea ce face, hairstylistul vine cu propuneri speciale si inedite pentru miresele anului 2018.

“Ce propunem noi este o fuziune intre impletituri si parul prins clasic, usor dezordonat care da exact acel look perfect pentru o mireasa. Se poate purta parul desfacut si texturizat pe beachy waves si cu adaosuri, sa fie un par des, bogat, spectaculos.” a explicat Adrian.

In functie de rochie, tematica nuntii si look-ul pe care si-l doreste fiecare mireasa, Adrian Perjovschi recomanda coafura potrivita si care respecta in acelasi timp si tendintele anului.

“Pentru o coafura mai sofisticata se poate adauga un accesoriu pretios care da plus de eleganta coafurii. Parul prins in aspect de “nod” in partea de jos exprima un look lejer si luxos in acelasi timp. Coafurile cu jumatate de par prins: se coafeaza parul pe lejer, beachy waves light si se prinde in partea din spate cu o impletitura sau acel “nod” creativ.”

Hairstylistul Adrian Perjovschi dezvaluie coafura care va fi printre preferatele mireselor in acest an:

“In 2018 vom observa multe mirese care adopta un chic ponny tail. Acest ponny tail trebuie sa fie pozitionat in partea din spate mai jos de crestet. Coada poate fi coafata cu waves, volum, textura si se poate combina cu o impletitura sau accesoriu”, a subliniat acesta.