Gandurile negative sunt otrava energetica pentru sufletul tau. Scapa de ele chiar acum!

Te muti intr-o casa noua? Ai un birou in care nu te simti bine? Ai parte de o saptamana grea si nici macar cand ajungi acasa nu reusesti sa te deconectezi de toate grijile si problemele? Energia negativa poate ramane oriunde, ingreunandu-ti sufletul. Iata cateva sfaturi eficiente care te vor ajuta sa elimini gandurile negative si energia toxica dintr-o incapere, o casa sau chiar din sufletul tau:

foto interior si prima pagina: FCSCAFEINE, Shutterstock

1. Indragoste-te de verde

Plantele sunt un filtru minunat pentru energia negativa. Asigura-te ca fiecare spatiu in care iti petreci timp are cel putin o planta. Poti pune chiar si in dormitorul tau, pe noptiera. Vei simti diferenta imedat. De asemenea, poti deschide ferestrele si lasa soarele sa curete natural energia negativa.

2. Revendica-ti spatiul

Daca spatiul tau este incarcat de lucruri ale altor persoane sau chiar lucruri care nu iti mai folosesc, clar este timpul pentru o curatenie. Este datoria ta sa ai un spatiu cat mai liber si mai aerisit, asadar este timpul pentru o curatenie in detaliu.

3. Foloseste sare

Presare putina sare pe covor. Dupa aproximativ o ora, foloseste aspiratorul pentru a o curata. Cristalele de sare au o abilitate naturala de a absorbi energia negativa. Ca alternativa, poti pune boluri de sare in colturile camerei; le poti lua dupa cateva ore.

Sare functioneaza si pentru oameni. Daca vrei sa te cureti de energia toxica, fa o baie cu doua cesti de sare de mare in apa.

4. Arde salvie alba

Poti cumpara buchete de salvie alba de pe magazinele online. Arde salvia in timp ce te plimbi prin toata casa cu ea (rotind buchetul in sensul invers acelor de ceasornic). In timpul acestui mic ritual, rosteste urmatoarele cuvinte: "Am curatat toata energia stagnanta din acest spatiu, facand loc energiei pozitive."

Poti folosi salvie alba si pe oameni - incepe cu zona picioarelor, invartindu-te cu fumul in jurul acestora pana cand ajungi in zona capului.

5. Foloseste spray

Cumpara (sau fa-ti singura un spray natural) de camera cu uleiuri esentiale pure. Cele mai bune uleiuri esentiale sunt: trandafirul, lavanda tamaia si patchouli.

6. Asculta muzica de inalta frecventa

Redarea muzicii cu vibratii ridicate poate avea o mare diferenta pentru energia din spatiul in care locuiesti.

7. Turmalina neagra

Acesta este unul dintre cele mai bune cristale pentru curatarea energieigative. Poti pune cateva dintre acestea in jurul casei.

Turmalina nu trebuie eliminata (asa cum se intampla cu alte cristale). Daca vrei sa cureti energia negativa din sufletul tau, poti tine in buzunar sau un geanta acest cristal. Este foarte bun pentru persoanele sensibile, care iau energia din jurul lor si au nevoie de o protectie suplimentara.