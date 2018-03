Cand iubesti pe cineva, nu pleci dupa o mica cearta pentru ca nu poti face fata dramei. Nu iti ridici mainile in aer pentru ca ati avut un mic dezacord si ati decis ca poate este timpul sa va despartiti. Nu arunci tot ce ai construit pana acum dupa un mic obstacol care apare in relatia voastra.

Cand iubesti pe cineva, stai jos ca un adult matur si discuti pentru a rezolva neintelegerile. Ii oferi o sansa sa iti spuna varianta lui, sa isi exprime emotiile si sentimentele. Iar cand ati terminat de discutat aceasta situatie, lucrati la modalitati de a rezolva problema. Fiti dispusi sa faceti compromisuri. Gasiti cai pe care sa le puteti imbunatati. In loc sa veniti cu un argument cu care sa va distrugeti intreaga relatie, gasiti solutii pentru a va transforma intr-un cuplu mai puternic.

Cand iubesti pe cineva, lupti pentru el. Te sacrifici pentru el. Faci compromisuri pentru el. Cand iubesti pe cineva, nu renunti la el dupa ce ai epuizat toate variantele pe care le aveai. Atunci cand un lucru nu merge bine, nu presupui ca relatia se destrama. Si asta pentru ca atunci cand iubesti pe cineva, esti dispusa sa depui eforturi pentru a face schimbarile necesare... schimbari care va vor imbunatati relatia.

Cand iubesti pe cineva, nu il sprijini doar in zilele lui bune pentru a il abandona in cele rele. Nu dispari in momentele in care se simte anxios sau depresiv pentru ca nu stii sigur cum ai putea sa il ajuti. Nu il lasi singur in zilele in care nu se simte bine si are nevoie de ajutor pentru a merge la un control medical pentru ca te gandesti ca nu este problema ta. Nu il lasi sa sufere singur... pentru ca sunteti o echipa. Sunteti impreuna in aceasta viata. Sunteti in totul impreuna - chiar si in momentele mai putin placute.

Cand iubesti pe cineva, accepti ca relatia nu va fi intotdeauna usoara. Dragostea nu va fi intotdeauna usoara. Nu poti astepta sa iti petreci restul vietii cu cineva fara a trece prin situatii dure. Lucrurile se intampla in viata. Nu exista nicio scapare... dar o puteti depasi. Puteti permite iubirii voastre sa va ofere puterea de a lucra amandoi pentru a construi o viata impreuna.

Cand iubesti pe cineva, esti acolo pentru el indiferent de ce se intampla in viata lui. Cand iubesti pe cineva, lucrezi mai mult pentru a mentine relatia sanatoasa deoarece stii ca este pentru binele vostru.

Cand iubesti pe cineva, nu pleci atunci cand lucrurile se complica. Nu fugi la primul semn de necazuri. Este timpul sa lupti pentru aceasta relatie. Ati trecut prin multe impreuna. Sunteti o echipa puternica.

Nu lasa ca nimeni si nimic sa stea in calea fericirii voastre.