Iti doresc sa te indragostesti de un barbat care crede ca esti uimitoare chiar si atunci cand esti stangace. Care alege sa stea cu tine chiar daca tot ce iti doresti este sa lenevesti pe canapea la un film sau serial. Care crede ca esti minunata chiar si atunci cand nu porti machiaj. Care te iubeste pentru cine esti, nu pentru cine vrei sa pari.

foto interior si prima pagina: Iaroslava Daragan Shutterstock

Iti doresc sa te indragostesti de un barbat care sa iti spuna ca esti totul pentru el in momentele in care te simti nesigura.

Iti doresc sa te indragostesti de un barbat care incearca sa te faca fericita si nu cauta niciodata scuze. Care te va transforma in prioritatea lui indiferent de cat ocupat este si de cat putin timp liber are la dispozitie. Care are multa rabdare si nu te grabeste niciodata. Care iti intelege starile de spirit si iti da voie sa fii asa cum esti cu adevarat. Care te ia in brate in momentul in care spui ca nu mai poti fara sa iti spuna nimic. Pentru ca uneori o imbratisare din suflet este mai buna decat o mie de cuvinte.

Iti doresc sa te indragostesti de un barbat care se trezeste dimineata cu tine in gand. Care iti da un mesaj sa iti spuna ca te iubeste atunci cand nici macar nu te astepti. Care iti cumpara o floare fara un motiv anume. Care te asteapta cu cina pregatita doar pentru ca stie ca ai avut o zi grea. Care vrea sa iti puna zambetul pe buze nu doar cand esti langa el, ci si cand sunteti la kilometri distanta.

Iti doresc sa te indragostesti de un barbat care sa te faca sa te intrebi daca totul este real sau visezi. Care vrea sa isi petreaca fiecare noapte cu tine in brate. Care este protectiv, insa nu posesiv. Care te vrea doar pe tine si pe nimeni altcineva. Care nu gaseste scuze ridicole pentru a nu fi cu tine. Care vrea sa iti dovedeasca iubirea lui in fiecare clipa a vietii sale.

Iti doresc sa te indragostesti de un barbat care te iubeste mai mult decat il iubesti tu pe el.

Iti doresc sa te indragostesti de un barbat care face si nu doar spune. Care te va alege intotdeauna indiferent de trecutul tau, de secretele tale si de luptele pe care le duci cu propria ta persoana.

Iti doresc sa te indragostesti de un barbat care isi planifica viitorul cu tine si o face cu adevarat, din suflet. Care crede ca nu te merita si incearca tot ce este mai bun pentru a te multumi si a te vedea fericita.

Sper sa te indragostesti de un barbat pe care sa il meriti. Nu te multumi cu mai putin pentru ca tu meriti ce este mai bun.