Mantra Om Namah Shivaya este un cantec de dragoste pentru sufletul tau. In aceasta mantra recunoastem ca suntem o mica bucatica din Univers (care reprezinta intregul).

Din pacate, traim intr-o lume in care exista stres, anxietate si tensiune constanta. Sufletele noastre nu mai pot duce atat de mult negativism si au nevoie de putin ajutor din partea noastra. Unul dintre cele mai bune variante pentru a readuce rapid pacea in viata si mintea ta este ascultand (sau chiar cantand) Om Namah Shivaya - aceasta are foarte multe beneficii pentru starea ta de spirit si iti va aduce imediat fericire interioara si pace in suflet.

Poate suna ciudat cand spunem ca unele cuvinte atat de simple au puterea de a vindeca, insa exista dovezi pentru aceasta mantra. Cand mintea noastra este intr-o stare de agitatie continua, oboseala si stres, incepem sa ne simtim depasiti de situatie si nu mai reusim sa vedem luminita de la capatul tunelului. Intr-o perioada atat de dificila, aceasta mantra este o varianta simpla si eficienta pentru a elimina haosul din viata noastra si de a ne ajuta sa fim din nou concentrati si focusati in lucrurile de care trebuie sa ne ocupam. Este o varianta foarte buna pentru a aducea pacea si linistea in viata noastra.

Om Namah Shivay este o mantra foarte puternica

Multi spun ca aceasta mantra vibreaza in inima ta. Stai intr-un loc linistit si calm, relaxeaza-te si canta aceasta mantra, repetand-o de cate ori ai nevoie pana cand simti ca esti linistita.