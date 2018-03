Ca in fiecare an, ai inceput luna ianuarie cu o serie de vise si o lista de realizari pentru noul an. Dar au trecut deja doua luni si parca viata ta arata la fel ca pana acum. Nu vezi schimbari evidente si nici nu ai senzatia ca avansezi in directia dorita. Timpul zboara asa ca nu-l mai irosi si pune in aplicare urmatoarele trei trucuri. Ai la dispozitie inca zece luni in care randurile asternute pe hartie pot deveni realitate.

foto interior si prima pagina: Andrey_Popov Shutterstock

1. Alege-ti unul dintre obiectivele tale din luna precedenta si transforma-l intr-o actiune

La inceput de an, in ianuarie, ne concentram asupra motivatiei, luarii deciziilor si stabilirii obiectivelor. Dar, in februarie, unele dintre acestea tind sa se estompeze. Mai importanta decat motivatia este, insa, disciplina.

Asadar, alege-ti unul dintre obiectivele pe care le-ai scris atunci cand te-ai simtit motivata si construieste un plan actionabil, cu pasi clari pe care trebuie sa ii urmezi pentru a-l realiza. Si cel mai important lucru, fa primul pas!

2. Renunta la activitatile, obiceiurile si persoanele care iti fura energia.

Pe masura ce adopti noi activitati si hobby-uri in viata ta, iti este de ajutor sa renunti la cele vechi. Incepe cu cele care iti fura cea mai mare cantitate de energie si nu te bucura. In acest fel, vei avea mai multa pentru a te concentra pe noile tale hobby-uri si activitati care te aduc mai aproape de indeplinirea obiectivelor tale.

3. Decide ce anume iti place sa faci cu adevarat

Cele mai multe dintre noi nu au nici o idee despre ceea ce vrem cu adevarat in viata. Probabil ca unul dintre cei mai importanti pasi in a deveni cea mai buna versiune a ta insati si a-ti imbunatati calitatea vietii este sa afli ce anume t face sa sari dimineata din pat pentru ca esti bucuroasa sa incepi o noua zi.

Stai tu cu tine, ia o bucata de hartie si incepe sa scrii raspunsuri posibile la aceasta intrebare. Vei stii instinctiv cand vi gasi raspunsul real la intrebarea ta. Intreaba-te care e singurul lucru pe care l-ai face chiar daca stii ca avei esua. Care este singurul lucru pe care iti place sa il faci fara ca macar sa iti pese daca vei avea succes sau nu.