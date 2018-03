Cei mai multi dintre noi incercam sa facem prea mult pentru ca ne temem in secret ca, intr-un final, nu vom putea face nimic.

Stiu, treci printr-o perioada mai dificila. Simti ca tot ce faci este in zadar. Nu mai ai timp de nimic si, in acelasi timp, parca viata trece pe langa tine. Sentimentele sunt amestecate si nu mai stii cine esti, cum esti si ce se intampla in sufletul tau.

foto interior si prima pagina: Tithi Luadthong Shutterstock

Ce este de facut in aceasta situatie? Primul lucru - respira. Iata cateva sfaturi foarte eficiente pentru a iti relua drumul in viata in momentul in care simti ca pamantul iti fuge de sub picioare.

1. Fa miscare: exercitii fizice in casa, iesi afara, fa o plimbare prin parc

Miscarea ar trebui sa fie pe lista ta zilnica de lucruri de facut. Este atat de important sa faci ceva activ chiar si pentru o scurta perioada de timp. Doar miscandu-ti corpul eliberezi gandurile negative si reusesti sa iti relaxezi mintea.

Este usor sa lasam ca viata sa treaca pe langa noi atunci cand majoritatea timpului este petrecuta cu ochii in foi sau ecrane. Iesind pentru putin timp afara reusim sa ne energizam.

2. Mediteaza

Ai nevoie de doar cinci minute dimineata pentru o scurta sedinta de meditatie. Aceasta poate face minuni nu doar pentru mintea, ci si pentru sufletul tau.

In plus, nici nu trebuie sa fii acasa pentru a medita. Un mare plus al acestui exercitiu este ca poate fi facut in multe moduri diferite - pe o banca in mijlocul orasului, pe iarba in parc sau chiar la birou. Respiri profund de cateva ori si incerci sa te eliberezi de toate gandurile care iti alearga prin minte.

Orice practica de mindfulness ne poate ajuta sa scapam pentru scurt timp de tot ce se intampla in viata noastra, aducand o stare de calm si o relaxare frumoasa.

3. Listele sunt necesare

Listele te ajuta sa treci peste zilele pe care le ai cu mai putina anxietate deoarece stii de ce trebuie sa te ocupi in orele pe care le petreci la birou.

In fiecare dimineata incearca sa faci o lista pentru ziua pe care o incepi si trece absolut toate sarcinile la care te gandesti nu doar pe plan profesional, ci si in ceea ce priveste viata personala.

4. Nu munci mai mult decat trebuie

Programul de munca trebuie sa fie unul fix; nu ramane peste program pentru ca nu ai rezolvat totul (doar daca este ceva extrem de urgent). Gandeste-te ca viata ta nu se invarte doar in jurul taskurilor profesionale.

Dupa ce ai terminat programul de munca, deconecteaza-te de tot ce inseamna taskuri, idei, planuri. De asemenea, weekendurile ar trebui sa fie doar ale tale.

Refuza sa permiti planului profesional sa iti preia intreaga viata. A fi pasionat de munca pe care o faci este un dar, insa cand aceasta pasiune preia orice altceva, ajungi sa neglijezi alti oameni si lucruri imporante. Timpul trebuie impartit astfel incat sa multumesti pe toata lumea.

5. Fii atenta la progresul pe care il faci in ani, nu in saptamani

Esti stresata pentru ca ti se pare ca stai in loc? Poate ca nu analizezi cum trebuie situatia sau poate ca astepti ca totul sa se intample cu viteza luminii. Nu trai intr-o stare constanta de teama si sentiment de esec.

Ce ai de facut: compara viata de acum cu ce s-a intamplat anul trecut si doar asa vei intelege cat de departe ai ajuns.